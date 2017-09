Heute: Barnimer MittelstandsHaus lädt zur Podiumsdiskussion

Bernau (Barnim): Noch ist es leer und ruhig in der Stadthalle am Steintor in Bernau. Ab 19 Uhr soll sich dies jedoch ändern.

Zu einem Informations- und Diskussionsabend lädt das Barnimer MittelstandsHaus am heutigen Abend in die Stadthalle am Steintor ein. Der BMH veranstaltet auch vor der diesjährigen Bundestagswahl eine Begegnung mit den DirektkanditatInnen des Wahlkreises 59.

Mit dabei sind: Kerstin Kühn (DIE LINKE), Hans-Georg von der Marwitz (CDU), Stephen Ruebsam (SPD) und Jan Sommer (Bündnis 90/Grüne).

Im Mittelpunkt der heutigen Veranstaltung stehen die wirtschaftliche und kommunale Entwicklung.

Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Das Barnimer MittelstandsHaus, versteht sich als Dienstleistungs- und Kommunikationszentrum für seine Mitglieder und darüber hinaus für alle sich interessierenden Gewerbetreibenden, Freiberufler, Handwerker, Händler und Dienstleister in der Region.