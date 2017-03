Helios Kliniken: Neueste Entwicklungen in der Brustkrebstherapie

Berlin: Gynäkologen, Plastische Chirurgen, Strahlentherapeuten, Onkologen, Pathologen und weitere Experten der drei HELIOS Kliniken aus Berlin-Zehlendorf, Berlin-Buch und Bad Saarow laden am 31. März und am 1. April zum Live-Symposium „Brustkrebs und Brustrekonstruktion“.

Zu diesem Wissens- und Erfahrungsaustausch treffen sich niedergelassene Frauenärzte und alle mit der Behandlung von Brustkrebs befassten Fachleute. Sie haben die Möglichkeit, neben den Vorträgen zu verschiedenen Themen, live via Bildschirm sieben Operationen beizuwohnen und mit den Operateuren simultan über operative Verfahren und neue Therapien zu diskutieren.

Chefärzte und Experten der drei HELIOS Kliniken aus Berlin und Brandenburg geben bei dem Fach-Symposium Einblick in unter anderem folgende Themen:

Aktuelles zur genetischen Beratung

Die Möglichkeit, aus einer Blutprobe krankmachende Genveränderungen für Brust- und Eierstockkrebs zu identifizieren, hat den Weg aus der Forschung in den Alltag geschafft. Prof. Dr. med. Michael Untch und Dr. med. Christine Mau, beide HELIOS Klinikum Berlin-Buch, erklären in Vorträgen den neusten Stand der Forschung zu Brustkrebsvermeidung und Früherkennung.

Lymphknoten-Transplantation: Etwa 20 Prozent der Brustkrebs-Patientinnen leiden nach der Operation mit kompletter Lymphknotenentfernung an einer schmerzhaften Schwellung der Arme, die dauerhaft behandelt werden muss. Dr. med. Uwe von Fritschen, Chefarzt der Klinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie, Handchirurgie im HELIOS Klinikum Emil von Behring, zeigt in einer Live-OP, wie dies verhindert werden kann – mit der Transplantation von Lymphknoten vom Bein in die Achselhöhle..

Natürliche Brustrekonstruktion

Statt eines Implantats können sich Frauen heute auch für einen Wiederaufbau aus Eigengewebe entscheiden, zum Beispiel aus den Bereichen des Oberschenkels oder der Bauchdecke. Für wen sich diese Möglichkeit eignet und welche Vorteile sie bietet, erklären die Spezialisten von HELIOS.

Über die präoperative Planung einer detaillierten Rekonstruktion mit möglichst genauer Vorhersage der Prothesengröße und -position spricht Dr. med. Marek Budner, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe HELIOS Klinikum Bad Saarow.

Jedes Jahr erkranken etwa 75.000 Frauen in Deutschland neu an Brustkrebs, 17.000 versterben. Das Mammakarzinom ist damit die häufigste Tumorart bei Frauen. Umso wichtiger sind Forschung, Früherkennung und Behandlung dieser Erkrankung!

Info via Jacinta Homans – Helios Klinikum Berlin – Fotocredit: HELIOS/Thomas Oberländer