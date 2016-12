Heiligabend – guten Morgen in Bernau und Barnim

Bernau: Mit Schnee zu Weihnachten ist es auch in diesem Jahr nichts geworden. Dafür erwartet uns am heutigen Heiligabend eher trübes und windiges Herbstwetter bei bis zu 8 Grad, so wie hier gerade am Bernauer Marktplatz.

Wer heute noch einmal einkaufen will oder muss, der sollte sich ranhalten. Die Bahnhofspassage sowie das E-Center schließen z.B. um 13 Uhr. Der Markt in der Bürgermeisterstraße hat ebenfalls bis Mittag geöffnet.

Wie bereits im Vorjahr, lädt die AWO Bernau am 24. Dezember, ab 14.30 Uhr, alle, die Heiligabend nicht allein zu Hause verbringen möchten, herzlich in den AWO-Treff, An der Stadtmauer 12, zu einem gemütlichen Beisammensein ein. Im weihnachtlich geschmückten Raum kann man bei Musik, Geschichten, Kaffee, Kuchen und Abend-Imbiss den Nachmittag gemeinsam genießen. Der Unkostenbeitrag beträgt 5 Euro.

Eine Liste mit Gottesdiensten und Krippenspielen der Kirchen, haben wir Euch auf unserer Homepage zusammengestellt. (http://bernau-live.de/gottesdienste-und-krippenspiele-an-heiligabend-in-und-um-bernau/)

Wir hoffen es zwar nicht, aber sollte jemand am heutigen Heiligabend Medikamente benötigen, so hat die Phönix Apotheke in der Bernauer Sonnenallee 4 bis morgen früh um 8 Uhr einen Notdienst. Vom 25.-26.12. ist die Bären Apotheke An der Tränke 2 in Bernau für Notfälle geöffnet. Weitere Notdienste findet Ihr hier.

Bis später…