Harley gestohlen + Betrüger gesucht und weitere Polizeimeldungen

Bernau – Barnim: Leider kein ruhiges Wochenende für die Barnimer Polizei. Anbei einige Meldungen der Polizeidirektion Ost / Polizeiinspektion Barnim.

Marienwerder – Die Polizei bittet um Mithilfe

Die Geschädigte hatte an einer sog. „Kaffeefahrt“ teilgenommen, welche in Marienwerder mit einer Verkaufsveranstaltung endete. Dabei wurde ihr ein Blutdialysegeräte mit einem Verkaufspreis von 1.000 Euro angeboten. Dieses Geld führte die Frau aber nicht mit sich. Der Verkäufer bot sich daraufhin an, mit ihrer EC-Karte eine dreistellige Abschlagssumme zu holen. Tatsächlich ließ sich die Frau auf dieses Ansinnen ein und übergab ihre Karte für die Transaktion. Doch musste sie später feststellen, dass nicht der vereinbarte Betrag, sondern eine höhere Summe abgehoben worden war. Auch hatte der Verkäufer versucht, dieselbe Summe noch einmal an einem Automaten zu erhalten. Dies führte aber nicht zum Erfolg.

Die in Finowfurt ansässige Filiale der Bank übergab der Polizei Bilder vom Abhebevorgang. Nun wenden sich die Kriminalisten an die Bevölkerung. Wer kennt diesen Mann und weiß um seinen Aufenthaltsort? Wo ist er möglicherweise mit ähnlicher Begehungsweise schon einmal aufgefallen? Kann jemand sonstige Angaben zu dem Gesuchten machen?

Ihre sachkundigen Hinweise nimmt die Inspektion in Bernau unter der Rufnummer 03338/361-0 gern entgegen. Selbstverständlich können Sie auch jede andere Polizeidienststelle kontaktieren.

BAB 10 – 3 Schwerverletzte nach Überschlag an Abfahrt

Am Samstag, den 04.02.2017, beabsichtigte der 30-jährige Fahrer eines PKW Renault an der Abfahrt Hohenschönhausen die Autobahn zu verlassen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in der

Ausfahrt nach links ab und fuhr in die Schutzplankenabsenkung. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam im Gründreieck zwischen Auf- und Abfahrt zu liegen. Alle drei Fahrzeuginsassen, darunter ein 6 Monate altes Kind, wurden schwer verletzt und wurden ins Krankenhaus gebracht. Es kam zur kurzweiligen Sperrungen der Abfahrt. Der Schaden wurde auf ca. 6.000 Euro beziffert.

Bernau – Betrunken in stehendes Fahrzeug gefahren

Der 50-jährige Fahrer eines Daimler Chrysler befuhr am Samstag die Börnicker Chaussee in Richtung Stadtzentrum. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und fuhr in einen geparkten PKW Ford am Fahrbahnrand, wo er auf dem Gehweg zum Stehen kam. Nachdem der Besitzer des Ford die Polizei informiert hatte, stellte diese fest, dass der Fahrer des Daimler Chrysler nach Alkohol roch. Dies bestätigte sich. Am Ende waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und der Fahrer des Daimler Chrysler ist seinen Führerschein los. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 36.000 Euro.

Eberswalde – Party beendet

Am 03.02.2017, gegen 23:00 Uhr, wurde der Polizei eine Ruhestörung aus einer Wohnung in der Wittstocker Straße gemeldet. Die hinzugezogenen Beamten entdeckten dann in der betreffenden Wohnung 14 Personen. Der 20-jährige Mieter hatte augenscheinlich nicht die Absicht, den Uniformierten das Treiben zu erklären und suchte noch vor deren Eintreffen das Weite. Einer der Anwesenden, ein 16-jähriger Jugendlicher, wollte sich mit körperlichem Widerstand den Polizisten entgegenzustellen. Er verbrachte die nächsten Stunden im polizeilichen Gewahrsam. Ebenso mussten drei weitere Minderjährige den Beamten zum Inspektionssitz folgen. Sie waren alkoholisiert und wurden später ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Zwei Personen hatten dem Alkohol derart zugesprochen, dass Rettungskräfte sie ins Krankenhaus brachten.

Für den Mieter wird das Geschehen noch ein Nachspiel haben. Den jugendlichen Heißsporn, der gemeint hatte, den Polizisten einen Kampf liefern zu müssen, erwarten Ermittlungen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Bernau – Postbriefkasten beschädigt

Am Freitag wurde der Polizei gemeldet, dass ein Postbriefkasten der Deutschen Post an der Straße Im Blumenhag/ Kornblumenstraße beschädigt auf der Straße liegt. Die Postsendungen wurden durch die Polizei sofort sichergestellt. Nach derzeitigen Erkenntnisstand wurde der Postbriefkasten durch pyrotechnische Erzeugnisse beschädigt. Es wurden Spuren gesichert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bernau – Birkenhöhe – Fahrzeuge aus Garage gestohlen

Als ein 48 jähriger Mann am Samstagabend aus seinen Urlaub zurückkehrte musste er feststellen, dass aus seiner Garage ein VW Transporter T 5, sowie seine Harley-Davidson Nighttrain entwendet wurden. Es entstand ein Schaden von über 50.000.- €. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eberswalde – Feueralarm bei Studentenfeier ausgelöst

Am Samstagmorgen gegen 03:00 Uhr kamen Polizeibeamte der PI Barnim auf einen Feuerwehreinsatz in der Eberswalder, Schicklerstrasse hinzu. Im dort befindlichen Studentenclub fand eine Feierlichkeit statt. Durch die von den DJ eingesetzte Nebelmaschine wurde Feueralarm ausgelöst, woraufhin die Feuerwehr mit mehreren Einsatzwagen vor Ort zum Einsatz kam. In diesen Moment rannte eine Person vom Tatort davon. Die Beamten folgten den Verdächtigen, welcher in ein Mehrfamilienhaus flüchtete. Zeugen gaben an, dass der Tatverdächtige nach Auslösung der Feueralarms einen Brandmelder von der Decke riss.

Der ermittelte 26 jährige Student von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung stand augenscheinlich unter erheblicher Einwirkung von Alkohol. Er verweigerte einen Atemalkoholtest. Ein Blutprobe wurde angeordnet und die Personalien erhoben. Bei den polizeilichen Maßnahmen leistete der junge Mann heftigen Widerstand und beleidigte die Polizeibeamten. Nunmehr muss er sich wegen Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemittel, Widerstand und Beleidigung im Rahmen eines entsprechenden Strafverfahrens verantworten.

Eberswalde – fahrlässige Brandstiftung

Zu einem Schwelbrand mußte die Feuerwehr am Samstag gegen 23:15 Uhr zur Straße „Zum Schwärzesee“ ausrücken. In einem Mehrfamilienhaus mit 13 Mietparteien wurde starke Rauchentwicklung aus der Wohnung eines 59 jährigen Mieters bemerkt. Durch die Feuerwehr wurde beim Betreten der Wohnung festgestellt, dass Essen auf dem Herd in der Küche verbrannte, während der Bewohner im Wohnzimmer eingeschlafen war. Zum offenen Brandausbruch kam es nicht. Der Mieter mußte mit einer Rauchgasvergiftung in das Werner Forßmann KH eingewiesen werden. Es kam zu keinen weiteren Personenschäden. Evakuierungen anderer Anwohner waren nicht erforderlich. Durch die starke Rußentwicklung ist aber die Wohnung des 59 jährigen Mannes vorerst nicht bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000.-€

Ahrensfelde – Diebstahl aus PKW

Der Fahrzeugführer eines PKW Ford Kuga, aus Märkisch-Oderland stellte am Freitag seinen PKW auf dem Parkplatz des Kaufpark Eiche ab und verschloss diesen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, waren alle Fahrzeugtüren weit geöffnet. Aus dem Fahrzeug fehlten ein Laptop mit Kundendaten und ein Werkzeugkoffer mit Elektrikerwerkzeug. Wie der oder die Täter den PKW öffneten ist bislang unbekannt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.400 €.

Wandlitz – Wohnungsbrand (Nachtrag wir berichteten bereits gestern)

Am 05.02.2017, gegen 15:05 Uhr, wurde die Polizei über einen Brand in der Hauptstraße von Schönwalde informiert. Tatsächlich war es hier im oberen Wohngeschoss eines Mehrfamilienhauses zum Ausbruch eines Feuers gekommen. Alle drei Hausbewohner konnten unverletzt das Gebäude verlassen. Kameraden der Feuerwehr mussten das Dach abtragen, bevor die Flammen unter Kontrolle zu bringen waren. Die drei Wohnungen sind nicht mehr nutzbar. Der Gesamtschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Heute ermitteln Kriminaltechniker am Ort des Geschehens zur Brandursache.

Infos und Meldungen via Polizeidirektion Ost / Polizeiinspektion Barnim.