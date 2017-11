Handball in Bernau: HSV Bernauer Bären vs. SSV PCK 90 Schwedt

Bernau (Barnim): Nachdem die Bernauer Bärinnen am vergangenen Wochenende mit einer neuerlichen Niederlage (15:29) aus dem weit entfernten Doberlug-Kirchhain die Heimfahrt antreten mussten, hat die HSV-er weibliche B-Jugend am kommenden Sonntag die Möglichkeit, ihr Punktekonto wieder etwas aufzubessern.

Nach eher durchwachsener Leistung beim Oberliga-Tabellenzweiten im Süden Brandenburgs, ist allerdings eine Steigerung in fast allen Bereichen von Nöten.

Am kommenden Sonntag, den 26. November, bestreitet unsere weibliche Jugend B ihr letztes Hinrunden-Match der Handball-Saison 2017/2018 gegen die Mädchen vom SSV PCK 90 Schwedt. Anpfiff in unserer Erich-Wünsch-Halle in der Heinersdorfer Straße in Bernau ist um 12 Uhr.

Sollten unsere Jungbärinnen ihr Spiel gegen die Schwedter Mädchen positiv abschließen, wäre man zumindest punktemäßig wieder halbwegs im Soll.

Mit den Schwedter Mädchen kommen am Sonntag alte Bekannte zu Gast in unsere “Bärenhöhle“. Gegen die, zu dieser Spielzeit, Mitaufsteigerinnen aus der Uckermark verloren die Hussitenstädterinnen in der Serie 2016/2017 das Auswärtsspiel nach uninspirierter Leistung mit 18:13 Toren. Ihr Rückspiel in Bernau konnten unsere Bärinnen dann klar dominieren und mit 22:10 Toren für sich entscheiden. Ausschlaggebend hierfür waren die mannschaftliche Geschlossenheit sowie eine konsequente Defensiveinstellung. Diese Gründe sollten auch jetzt als Erfolgsrezept herhalten, denn Schwedt wird sich noch allzu gut an diese Begegnung erinnern.

Liebe Bernauer Handballfreunde, liebe Zuschauer!

Um unseren Uckermärker Gästen auf Augenhöhe begegnen zu können, benötigen die B-Mädchen des HSV Bernauer Bären wieder zahlreiche und lautstarke Unterstützung. Auch wenn in der aktuellen Spielzeit noch nicht alles rund läuft, ist der Einsatz unserer Mädchen zu honorieren, eine stetige Steigerung ist durchaus erkennbar.

Am kommenden Sonntag steht wieder ein voller Handball-Tag auf unserer Vereins-Agenda:

Bereits um 10 Uhr trifft die männliche Jugend C in der Kreisliga auf seine Gäste vom SV Berolina Lychen. Zu 14 Uhr wird die Brandenburgliga-Partie unserer männlichen Jugend A gegen die HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf angepfiffen. Ab 16 Uhr treten unsere Landesliga-Männer gegen den HC Pritzwalk an.

Wer also seinen Sonntag mit spannendem Handball-Sport verbringen möchte, sollte unbedingt unserer “Bärenhöhle“, der ‘Erich-Wünsch-Halle Bernau‘, einen Besuch abstatten.

Für das leibliche Wohl sorgt natürlich wieder unsere “Getränkequelle Neumann“.