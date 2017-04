Guten Morgen, willkommen in der neuen Woche und schöne Ferien

Bernau (Barnim): Das Wetter passte und wir hoffen, Ihr hattet ein schönes und erholsames Wochenende.

Mit bis zu 20 Grad wird es heute noch einmal ziemlich sonnig und schön werden. Das solltet Ihr unbedingt ausnutzen, denn ab morgen wird es ziemlich wechselhaft- und vor allem kühler werden.

Und sonst? Wir blicken heute noch einmal auf das Wochenende zurück. So waren wir unter anderem beim Rathausfest in Panketal, nahmen an einem spektakulären Entenrennen teil, waren Ostereier in Bernaus Innenstadt suchen, hoch über den Wolken unterwegs, beim J-Jutsu Wettkampf oder beim Klaus Hoffman Konzert. (Siebenklang)

Ferientipp: Osterferienprogramm im Freizeithaus Konfetti. Am 12. & 13.04.17 von 9.00 – 15.00 Uhr werden wir unter anderem nach dem Osterschatz suchen, mit Eiern experimentieren, basteln und mit dem Osterfeuer in die Feiertage starten. Habt ihr Lust mitzumachen? Dann meldet euch bis zum 10.04.17 unter der E-Mail: konfetti@freidenker-barnim.de oder telefonisch unter der 03338– 33 89 720 bei uns an. Die Teilnahme kostet 5,00€ pro Tag inkl. warmes Mittagessen.

Basteln in der Bibliothek Schönow Die Bibliothek Schönow lädt die Kinder des Ortsteiles für Dienstag, den 11. April, von 10 bis 11 Uhr zum Osterbasteln ein. Sylvia Charles und Bärbel Steinkopf haben wieder schöne Ideen im Gepäck und helfen beim Basteln. Mitzubringen sind Stifte und Klebstoff – die Teilnahme ist kostenfrei. Um Anmeldung unter Tel. (0 33 38) 45 95 36 wird gebeten. Geöffnet ist die Bibliothek, Schönerlinder Straße 25 a (am Sportplatz) montags von 13 bis 16 Uhr, dienstags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 19 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

Verkehr: In Prenden kam es heute Morgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Zur Zeit ist die Dorfstraße voll gesperrt. (Sachstand: 07.15)

Wir wünschen Euch einen stressfreien Montag!