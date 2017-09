Guten Morgen und Euch einen stressfreien Mittwoch

Bernau (Barnim): Mit frischen 8 Grad starten wir in den heutigen Mittwoch. Mit einem Mix aus Sonne und Wolken erwarten wir bis zu 17 Grad.

Verkehrsmeldungen liegen zur Zeit (07.20 Uhr) keine vor und die S-Bahnen fahren planmäßig.

Und sonst? Heute ist internationaler Kindertag. Ob nun der 1. Juni oder der 20. September, gern kann zum Kindertag auch 2 Mal gefeiert werden! So wie heute, zum Weltkindertag! Mit der Verabschiedung der Resolution von 1954 wählte die Bundesrepublik Deutschland den 20. September als Weltkindertag.

Generell ist der Kindertag ein in über 145 Staaten der Welt begangener Tag, um auf die besonderen Bedürfnisse der Kinder und speziell auf die Kinderrechte aufmerksam zu machen.

Das Motto zum diesjährigen Weltkindertag am 20. September lautet „Kindern eine Stimme geben!“. Das Deutsche Kinderhilfswerk und UNICEF Deutschland rufen unter diesem Motto dazu auf, mehr Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche in Deutschland zu schaffen.

Aufbauarbeiten zum Oktoberfest: Auf dem Bernauer Marktplatz beginnen am heutigen Mittwoch die fast 3-tägigen Aufbauarbeiten zum großen Oktoberfest am kommenden Freitag und Samstag.

Am Freitag und Samstag, jeweils ab 19 Uhr, öffnet sich für alle Dirndl- und Lederhosenfans wieder das grosse Oktober-Wirtshaus-Festzelt auf dem Marktplatz von Bernau und lädt zum gemeinsamen Feiern, Schunkeln, Schaukeln und Tischtanz ein.

Mit toller bayerischer LIVE Musik, Schweinshaxn und etlichen Maß Traunsteiner Hofbräuhaus-Bier darf wieder bis spät in die Nacht im beheizten Festzelt gefeiert werden!

Tickets für 15 Euro bekommt Ihr bei EP Werner in der Brauerstraße und in der Theaterkasse Bernau in der Bahnhofs-Passage.

