Guten Morgen und Euch ein schönes langes Wochenende

Bernau (Barnim): Mit viel Sonne starten wir in den letzten Septembertag und freuen uns auf ein langes “Brückentag” – Wochenende.

Bevor es ab morgen etwas wechselhafter und kühler werden soll, solltet Ihr unbedingt heute noch einmal die Sonne und Temperaturen von bis zu 20 Grad genießen. Vielleicht helfen unsere Wochenend-Veranstaltungstipps ein wenig.

Kräuter- und Keramiktage im Kloster Chorin

Oktoberfest Schönwalde – 4 Tage Rummel, Party und Familienprogramm

9. Gauklerfest und Regionalmarkt im Schlosspark Oranienburg

Lecker oder giftig? – Naturpark Barnim lädt zur Pilzführung

Classic Brass gastiert mit Konzertprogramm in Biesenthal

Oktoberfest in der Fischerstube Stolzenhagen

Bernauer Schäfer-Stündchen mit Schauspieler Michael Kind

Tag der Stiftungen – Stiftung Baudenkmal Bundesschule Bernau

Buntes Herbstfest im Zoo Eberswalde

Heimspielauftakt im Landesspielbetrieb der Bernauer Bären (So.)

Bernau tanzt in die Bernauer Lokaltour

BERNAU LEUCHTET – Lichtfestival am 02.10.17 in Bernau

Fest zum Tag der Deutschen Einheit am Brandenburger Tor (So.-Di.)

Verkehrshinweis zum Wochenende:

Zu starken Behinderungen kommt es heute und am Wochenende im Regionalverkehr. Hier gibt es Zugausfälle und Ersatzverkehr auf den Linien RE 3, RE 66, RB 24 und RB 66. (Infos)

Weiterhin wird bei der S-Bahn gebaut. Betroffen sind hier die Linien S41, S42, S45. Hier gibt es ab heute bis zum 07.10. ca. 10 Uhr SEV mit Bussen zwischen den Bahnhöfen Beusselstraße und Gesundbrunnen.