Guten Morgen und einen schönen Start in den Donnerstag

Bernau (Barnim): Wir hoffen, Ihr seid gut aus dem Bett gekommen und hattet einen stressfreien Tagesstart.

Verkehr: Auf Grund eines Unfalls auf der L304 in Richtung B273 (Bernau) kann es auf Grund der Rettungsarbeiten noch zu Behinderungen kommen. S-Bahn: Nach einem Polizeieinsatz am Ostbahnhof kann es zu Verspätungen und Ausfällen kommen. (S3, S5, S75)

Und sonst? Heute startet das diesjährige Kinderfilmfest in Bernau. Unter dem Motto “ganz groß” werden ab heute in der Stadthalle am Steintor neun Filme in rund 16 Veranstaltungen gezeigt. Später mehr dazu.

Technik: Während Apple am morgigen Freitag seine neuen Smartphone Modelle in den Handel bringt, blicken wir 34 Jahre zurück. Denn genau am 21. September 1983 wurde das Mobiltelefon DynaTAC 8000X als erstes Handy der Welt in den USA zugelassen.

Es wog fast 800 g und maß 33 × 4,5 × 8,9 cm. Damals kostete es noch 3.995 US-Dollar, bot eine Gesprächsdauer von etwa einer Stunde und konnte 30 Nummern speichern…

Euch einen stressfreien Tag.