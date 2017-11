Guten Morgen und allen einen stressfreien Donnerstag

Bernau (Barnim): Mit dichtem November-Nebel starten wir in den heutigen Donnerstag. Wir hoffen, Ihr seid gut zur Arbeiten gekommen. Falls noch nicht, dann gibt es hier einige Verkehrsinfos:

Zwischen Lindenberg und Malchow geht es auch heute nur sehr schleppend voran, voll ist es zudem in Blankenburger Straße in Heinersdorf, auf der Storkower Straße in Berlin gab es einen Unfall – hier ist es zur Zeit Richtung Landsberger Allee zwischen Greifswalder Straße und Kniprodestraße gesperrt, Momentan staut es sich auf der B 158 ab Werneuchen in Richtung Berlin.

S5: wegen eines Polizei- und Notarzteinsatzes in Wuhletal ist der Zugverkehr zwischen Mahlsdorf und Lichtenberg unterbrochen.

Veranstaltungen:

Zu einem SPD-Stammtisch laden die Bernauer Sozialdemokraten am heutigen Donnerstag, den 16.11.2017, ab 19 Uhr, ins Restaurant “Zickenschulze” (Brauerstraße) ein. Ohne feste Tagesordnung sollen dort aktuelle Fragen der Stadt-, Landes- und Bundespolitik diskutiert werden. Die Einladung zu dieser Veranstaltung richtet sich auch an politisch interessierte Bernauerinnen und Bernauer, die nicht Mitglieder der SPD sind.

Der Husky- der nicht einfache Hund – Vortrag im Tierheim Ladeburg – 16. November. 19:00 – 21:30 – Sie sind süß, kuschlig, sie sind treu und folgen uns überall hin…. sie sind immer gut gelaunt aber sie sind nicht immer einfach – Hunde! Eine faszinierende aber ebenso anspruchsvolle Rasse ist der Husky! Referent: Ralf Hawelke, Vorsitzender TSV “Nordische in Not”

Laternenumzug der Kita Angergang.

Nachdem am gestrigen Mittwochabend hunderte Kinder durch Schönow zogen, zieht am heutigen Donnerstag die Kita Angergang in Bernau nach. Mit Musik, Trommeln und viel Licht geht es einmal quer durch die Bernauer Innenstadt. Wer dabei sein will; los gehts um 18 Uhr

Verkehrsinfos: 07:55 Uhr