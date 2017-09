Guten Morgen – Montag, Bundestagswahl, Veranstaltungen

Bernau (Barnim): Ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter uns und der heutige Montag zeigt sich von seiner herbstlichen Seite.

Neben zahlreichen Veranstaltungen am Wochenende, auf die wir heute noch ein wenig zurück blicken werden, ist das Wahlergebnis der gestrigen Bundestagswahl sicher das Gesprächsthema heute Morgen.

Herbe Verluste für die CDU und SPD und die AfD avancierte zur zweitstärksten Partei in Brandenburg mit 20,2 % (CDU 26,7 % – SPD 17,6 % – Linke 17,1) und die Wahlbeteiligung in Bernau lag bei nur 57,14 %. Im Vergleich: In Panketal lag die Wahlbeteiligung bei 83%.

Verkehr: Bei der S2 kam es zu einer Signalstörung im Bereich Pankow-Heinersdorf. Es kann zu Ausfällen und Verspätungen kommen.

Bis später und Euch einen stressfreien Montag.