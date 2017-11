Guten Morgen in Bernau und Drumherum – Kommt gut zur Arbeit

Bernau (Barnim): Wir wünschen Euch einen ausgeschlafenen Dienstagmorgen und einen stressfreien Weg zur Arbeit.

Etwas Zeit solltet Ihr mitbringen, wenn Ihr gerade nach Berlin unterwegs seid. Auf der B2 in Richtung Lindenberg staut es sich mal wieder erheblich. Zudem staut es sich auf der A10 am Dreieck Pankow.

Und sonst? Die Barnimer Busgesellschaft ( BBG ) und der Verkehrsverbund Berlin – Brandenburg (VBB) erweitern mit den Linien Bernau – Wandlitz (894) und Bernau – Biesenthal (896) das Brandenburger PlusBus – Netz . Der „PlusBus Barnim“. Die Linien 894 und 896 fahren wochentags im leicht merkbaren Stundentakt, bieten gute Übergänge zum Zug und verkehren in Zukunft auch am Wochenende. Wir fahren heute bei der offiziellen Einweihungsfahrt mit und werden später berichten.

Veranstaltungen: Lese- und Veranstaltungstage in Bernau ‘Wunder, Legenden, Mythen’

„Der kleine Prinz“ – Filmabend in der Sparkasse Bernau

Zu einem außergewöhnlichen Filmabend laden am Dienstag, den 21. November 2017 die Buchhandlung Schatzinsel und die Sparkasse Barnim in die Räume der Sparkasse Bernau. Gezeigt wir in ungewöhnlicher Kulisse der verloren geglaubte DEFA-Film “Der kleine Prinz” von Konrad Wolf aus dem Jahre 1966. Stargast des Abends , ist die Hauptdarstellerin des Films Christel Bodenstein, die einiges über diesen zauberhaften Film und seine Geschichte zu erzählen weiß. Los gehts um 20 Uhr.