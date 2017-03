Guten Morgen Bernau und Drumherum – Mit Sonne ins Wochenende

Bernau: 03.03., noch 303 Tage bis zum Jahresende – Auch wenn es mit nur wenigen Grad über Null noch ziemlich frisch ist, so naht der Frühling in den kommenden Stunden und vor allem am morgigen Samstag. Hier erwarten wir bis zu 16 Grad (im Schatten) und mit viel Sonne einen wahren Frühlingstag.

Und sonst? Heute stellen die Bernauer Briganten ihr diesjähriges Programm zum Schwertkämpfertreffen am 12. März vor, am Nachmittag eröffnet im Forum das neue FunJump Bernau, Slot Machine sind zu Gast im Road House Bernau, am Abend findet der 8. Politischer Aschermittwoch der LINKEN im Ofenhaus statt und die Stadthalle Bernau lädt zur Ü40 Party ein…

Zudem ist heute der Tag des Artenschutzes – Wie dieser wichtige Tag auch im Barnim umgesetzt wird, erzählen wir Euch nachher.

Euch erst einmal einen schönen Freitag.