Guten Morgen, Bernau und Drumherum – etwas Bunt fürs Grau

Bernau: Regen, Regen, Regen… Also ich finde, dass es nunmehr genug sein sollte. Aber es gibt Lichtblicke. Auch wenn der heutige Tag noch einmal relativ ungemütlich werden soll, so scheint ab morgen Besserung in Sicht und wir haben wieder gute Chancen auf Sonne.

Und sonst? Gestern startete der SEV der S2 zwischen Karow und Blankenburg. Wie uns Leser berichteten, verlief dieser alles andere als reibungslos. Zu wenig Busse, die dann zum Feierabendverkehr gnadenlos überfüllt waren. Wir hoffen, dass die S-Bahn das Problem in den Griff bekommt und in den kommenden Tagen für einen besseren Ablauf sorgen kann.

Wegen “Rammarbeiten” am Karower Kreuz verkehren vom bis zum Freitag, dem 24. März 2017 und vom Montag, dem 27. März 2017 bis Dienstag, dem 28. März 2017, jeweils von 08-18 Uhr, keine S-Bahnen zwischen Blankenburg und Karow. Während dieser Zeit wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Lok Bernau steht am heutigen Abend um 19.30 in Bernau vor Entscheidungsspiel der Playoff-Achtelfinalserie gegen Frankfurt. Der Gewinner des dritten Duells wird ins Viertelfinale einziehen, für den Verlierer ist die Saison vorzeitig beendet. Prominente Unterstützung wird es von Kooperationspartner ALBA BERLIN geben, das komplette Team der Berliner wird in der Halle sein und die Daumen drücken.

Später mehr dazu…

Euch einen stressfreien Dienstag! Als kleinen Farbtupfer für das heutige Regengrau gibt es Bernau von oben in bunt. Dank an Maik.