Guten Morgen aus Bernau und willkommen im Dezember

Bernau (Barnim): Na, habt Ihr schon Euer erstes Adventskalender-Türchen geöffnet?

Falls ja, dann habt Ihr Einen von etwa 80 Millionen Kalender, die in Deutschland pro Jahr produziert werden. Falls nicht, so öffnen wir bis zum 24.12. täglich ein Türchen des Bahnhofs-Passage Bernau – Adventskalenders. Hier erwarten Euch zahlreiche Aktionen, Gutscheine oder Rabatte.

Anzeige

Verkehr

Schlepend läuft es im Augenblick in Malchow Richtung Berlin, in Blankeburg, Blankenburger Chaussee und am Dreieck Pankow – ebenfalls in Richtung Berlin. Am kommenden Montag endet der S2 SEV zwichen Pankow und Karow. In Bernau kann es heute noch einmal im Kreuzungsbreich Oranienburger Straße / Wandlitzer Chaussee / Konrad-Zuse-Straße zu Behinderungen kommen. Hier wird stadtauswärts eine Bushaltestelle errichtet. Der Verkehr wird in diesem Bereich via Ampalanlage geregelt.

Und sonst so?

Heute, vor 51 Jahren trat der deutsche Bundeskanzler Ludwig Erhard zurück. Grund hierfür war das Scheitern der damaligen Regierungskoalition von CDU/CSU und FDP. Sein Nachfolger wurde Kurt Georg Kiesinger. Deutschland wurde dann zum ersten Mal von einer Großen Koalition aus CDU/CSU und SPD regiert.

Neuerungen zum 1. Dezember

Handy-Rechnungen müssen ab diesen Monat in der Rechnung das genaue Datum der nächstmöglichen Kündigung, bzw. die Kündigungsfrist Eures Handyvertrages angeben. Damit sollen Kunden vor automatischen Vertragsverlängerungen verschont bleiben.

Veranstaltungen

Lobetaler Adventsmarkt in der alten Schmiede – Die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal lädt am 01. Dezember 2017 von 11 – 18.30 Uhr zum gemütlichen Beisammensein in die Lobetaler Schmiede ein. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, Kuchen, Bratwurst, Punsch, Waffeln u. a. gesorgt.

Feuerwerk- Musik- und Lasershow in der Bahnhofs-Passage Bernau – Auch in diesem Jahr verwöhnt uns die Bahnhofs-Passage Bernau, am 01. Dezember 2017 mit einem spektakulären Feuerwerk und einer beeindruckenden Lasershow und eröffnet damit die Weihnachtshoppingzeit. Los gehts um 18 Uhr

LöwenComedy – Tiere streicheln Menschen – Part 2 – im Goldenen Löwen Wandlitz – Martin Gottschild & Sven van Thom – LöwenComedy – Nach dem riesigen Erfolg im Januar des Jahres folgt nun der zweite Teil von Tiere streicheln Menschen – die würzige Actionlesung aus Berlin, bei der einem nicht nur die Ohren, sondern auch Augen, Herz und Testikel schlackern. Und zwar vor Freude. Martin „Gotti“ Gottschild und Sven Van Thom zelebrieren ihre mit aberwitzigem Humor gespickte Actionlesung. Los gehts um 20 Uhr im “Goldenen Löwen”.

Alle Details zu den Veranstaltungen findet Ihr in unserem Kalender.