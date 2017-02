Guten Morgen am Valentinstag oder habt ihr ihn etwa vergessen?

Allem vorweg: Die, die ihn vergessen haben, es ist noch nicht zu spät!

Bernau – Barnim: All die wochenlange Werbeberieselung hat nichts geholfen und Ihr gehört nun zu den 31%, die ihn einfach vergessen haben? Macht aber nix, denn, Ihr habt Euren Partner sicherlich dennoch genau so lieb wie all die Schenkenden und gehört einfach nur zu den 48%, die sich nichts zum Valentinstag schenken.

In einer Umfrage haben wir gelesen, dass etwa 87% aller befragten Frauen angaben, ihrem Liebsten lieber über das Jahr verteilt kleinere Geschenke zu machen, als am Valentinstag. Da diese Umfrage nur unter Frauen durchgeführt wurde, gehe ich jetzt mal davon aus, dass es umgekehrt natürlich nicht so sein sollte und der Mann in jedem Fall “verpflichtet” ist, an Valentinstag zu denken, bzw. diesen mit Geschenken zu zelebrieren.

Der Valentinstag, ein ursprüngliches kirchliches Relikt und wird unterschiedlich begangen. Während bei uns vorrangig Blumen geschenkt werden, so verschickt man in Finnland z.B. anonym Karten an die, die man sympathisch findet, in Japan schenken Frauen ihren Männern Schokolade während er in Saudi Arabien zum Beispiel komplett verboten ist, bzw. auf der Liste der Verbote für das islamische Recht steht.

So oder so, Euch einen schönen und liebevollen Dienstag in Bernau und Drumherum.