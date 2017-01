Guten Morgen am mittleren Wintertag für Besonnungsstudien

Bernau: Sonnig starten wir in den heutigen frostigen, aber schönen Dienstag.

Gestern haben wir es zeitlich leider nicht mehr geschafft unsere „Cavewomann“ Freikarten-Gewinner bekannt zu geben. Dies holen wir heute im Laufe des Tages ganz sicher nach. Ansonsten steht eigentlich auch nicht so viel an. Wir schauen einfach was am Tage so in unserer Region passiert und werden Euch auf dem Laufenden halten.

Und sonst? Habt Ihr eigentlich gewusst, dass heute nach DIN 5034 der mittlerer Wintertag für Besonnungsstudien ist?

„Eine Besonnungsanalyse ist der methodische Kern einer Besonnungsstudie. Besonnungsstudien sind Bestandteil einer Bauleitplanung zur Erstellung eines Bebauungsplanes. Die DIN 5034 – Tageslicht in Innenräumen Teil 1 Abs. 4 definiert die qualitativen und quantitativen Mindestanforderungen für Belichtungsverhältnisse in Wohnräumen.

Um eine repräsentative Aussage über die Besonnung im Jahresverlauf geben zu können, werden drei für das Jahr signifikante Betrachtungszeitpunkte ausgewählt. Der 21. Juni ist der Tag mit dem höchsten Sonnenstand und auch der Tag mit der längsten Sonnenscheindauer von über 16 Stunden in Mitteleuropa. Er steht damit repräsentativ für den geringsten Schattenwurf. Der Zeitpunkt der Tag- und Nachtgleiche, der sowohl am 21. März wie auch am 21. September auftritt, steht für den mittleren jährlichen Schattenverlauf. Für den repräsentativen Zeitpunkt der minimalen Sonneneinstrahlung wird aufgrund der Vorgabe durch die DIN 5034 nicht der Tag der Wintersonnenwende, der 21. Dezember, sondern ein mittlerer Wintertag definiert, der 17. Januar.“ (Quelle Wikipedia.)

Wir denken, dies musste mal gesagt werden! In diesem Sinne allen einen schönen und mittleren Wintertag.