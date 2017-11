Bernau: Guten Morgen am letzten Tag im November

Bernau (Barnim): Irgendwie hat sich mein Körper anscheinend noch nicht an das späte Herbstwetter gewöhnt.

Auch wenn wir zur Zeit 2 Grad in Bernau haben, so fühlt es sich für mich an, als hätten wir so ne Art Permafrost. Es ist einfach zu kalt und zu düster und überhaupt.

Dennoch gelang es mir aufzustehen und Euch mit einigen Verkehrsinfos und heutigen Terminen zu versorgen:

Verkehr:

Zur Zeit (08 Uhr) staut es sich auf Grund vom Baumfällarbeiten erheblich auf der Wandlitzer Chaussee in Richtung Bernau. Noch immer scheint es Probleme beim Bahnübergang in Rüdnitz zu geben. Wie wir gestern bereits informierten, hat die Schranke dauerrot, voll ist es zur Zeit wieder einmal auf der A114 am Dreieck Panke – hier Staut es sich in Richtung Hauptstadt und ziwschen Blumberg – Ahrensfelde – Melchow. In Bernau kann es heute noch einmal im Kreuzungsbreich Oranienburger Straße / Wandlitzer Chaussee / Konrad-Zuse-Straße zu Behinderungen kommen. Hier wird stadtauswärts eine Bushaltestelle errichtet. Der Verkehr wird in diesem Bereich via Ampalanlage geregelt.

Termine / Veranstaltungen

Buchtitel_Stierblutjahre – Zu einer Lesung mit Jutta Voigt lädt das Kulturamt der Stadt für Donnerstag, dem 30. November, in die Skulpturensammlung, ein. Beginn ist um 19 Uhr in der Alten Goethestraße 3. Die Autorin liest aus ihrer neuesten Publikation „Stierblutjahre – die Bohème des Ostens“.

Am heutigen Donnerstag eröffnet traditionellen Adventsausstellung im Henkerhaus mit Spielzeug aus Uromas und Uropas Zeiten… später mehr dazu.

Um 16 Uhr findet die (öffentliche) Stadtverordnetenversammlung in der Stadthalle am Steintor in Bernau statt. Neben dem Bericht des Bürgermeisters, geht es u.a. um folgende Tehemen:

Sachstand der Planung: Bau einer Entlastungsstraße (Ladestraße) in Bernau bei Berlin, zwischen L200 (Weißenseer Straße) und L30 (Börnicker Chaussee)

Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans ‒ “Ladeburger Chaussee/Jahnstraße/Ladeburger Straße (Ladeburger Dreieck)”

Beschluss zur öffentlichen Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes “Oranienburger Straße, Fichtestraße, Schönower Chaussee”