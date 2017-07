Gute Nacht, LIVE von einem zauberhaften Inselleuchten Marienwerder

Marienwerder (Barnim): Mit einem Bild zur Nacht wollen wir uns für heute von Euch verabschieden und wünschen Gute Nacht.

Morgen geht es in den 3. Festivaltag. Auch am Sonntag verwandelt sich die kleine Insel in eine magische Zauberwelt, in der liebliche Elfen im Kerzenschein am Ufer tanzen, Riesenschaukeln zu einem Flug in den Sternenhimmel einladen und Boote dazu einladen, die Seele weit ab von jeder Hektik, baumeln zu lassen. Wer einmal das Inselleuchten Festival in Marienwerder besucht hat, der bleibt für immer verzaubert.

Morgen im Programm: Frollein Smilla – Element of Crime (Leider komplett Ausverkauft)

Bilder und ein Video vom Inselleuchten Marienwerder folgen von uns in Kürze.

Wir haben vorhin ganz kurz LIVE via Facebook gesendet: