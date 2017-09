Großes Oktoberfest auf dem Marktplatz Bernau – Sei dabei!

Bernau (Barnim): Auch wenn der Sommer, so hoffen wir, mit ein paar Tagen dazwischen liegt, so freuen wir uns schon jetzt auf das 2-tägige Bernauer Oktoberfest zum Herbstanfang. Dieses Jahr bereits am 22. und 23. September 2017!

Am Freitag und Samstag, jeweils ab 19 Uhr, öffnet sich für alle Dirndl- und Lederhosenfans wieder das grosse Oktober-Wirtshaus-Festzelt auf dem Marktplatz von Bernau und lädt zum gemeinsamen Feiern, Schunkeln, Schaukeln und Tischtanz ein.

Mit toller bayerischer LIVE Musik, Schweinshaxn und etlichen Maß Traunsteiner Hofbräuhaus-Bier darf wieder bis spät in die Nacht im beheizten Festzelt gefeiert werden!

Tickets für 15 Euro bekommt Ihr bei EP Werner in der Brauerstraße und in der Theaterkasse Bernau in der Bahnhofs-Passage.

Das Bernauer Oktoberfest wird Euch präsentiert von: Bernau LIVE, DNS:NET und BMS Mietpartner GmbH

