Großer Andrang zur 20. Ausbildungs- und Studienbörse in Bernau

Bernau (Barnim): Zum nunmehr 20. Mal fand am heutigen Freitag die Ausbildungs- und Studienbörse am Paulus-Praetorius-Gymnasium.

Eröffnet wurde die heutige Veranstaltung durch Organisator Uwe Bartsch. In einer kurzen Rede dankte Bartsch allen beteiligten Unternehmen, dass sie ihren Weg (wieder einmal) nach Bernau gefunden haben und all denen, die bei der Vorbereitung der 20. Bernauer Ausbildungs- und Studienbörse unterstützt und geholfen haben. Bürgermeister André Stahl würdigte die Arbeit der Verantwortlichen und zeigte sich sehr stolz, solch eine große Veranstaltung in unserer Stadt zu wissen.

Anzeige

Auch im Jubiläumsjahr konnten die Veranstalter rund um Uwe Bartsch knapp 120 Aussteller für eine Studien- und Berufsberatung in Bernau gewinnen.

Darunter 20 Universitäten und Hochschulen, große Betriebe mit Berufsakademien, Staatsbetriebe, regionale Ausbildungsbetriebe, Mittelständler, Gesundheitseinrichtungen, Banken, Versicherungen, Verbände, Polizei, Feuerwehr, Handel und Handwerk.

Viele SchülerInnen aus der Region nahmen das heutige Angebot an und so füllte es sich gleich zu Beginn so sehr, dass sich schon fast ein kleiner Stau bildete. Abgerundet wurde die heutige Ausbildungs- und Studienbörse durch ein großes Zelt auf dem Innenhof, LIVE Musik zahlreicher Schülerbands sowie ein umfangreiches Imbiss-Angebot.

Anbei ein paar Bilder der Veranstaltung. Weitere Informationen und eine Übersicht aller Aussteller findet Ihr auf der Homepage der Ausbildungs- und Studienbörse.

Fotos: Bernau LIVE