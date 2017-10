Großbrand und eingestürzte Tiefgarage halten Bln. Feuerwehr in Atem

Berlin: Zu gleich zwei schweren Unglücken kam es am heutigen Abend in Berlin.

Aus bisher unbekannten Gründen kam es am Abend zu einem Großbrand in Alt-Hohenschönhausen. Nach ersten Erkenntnissen, steht hier ein großer Garagen/Hallenkomplex in Vollbrand. Auf Grund zwischenzeitlicher Explosionen kann zur Zeit nicht gelöscht werden. Angrenzende Gebäude werden gekühlt und umliegende Anwohner evakuiert.

Bitte das Gebiet weiträumig umfahren.

#Großbrand Hohenschönhausen rund 100 vor Ort oder auf der Anfahrt. pic.twitter.com/4ChCuIdbkf — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 13. Oktober 2017

Fast zeitgleich stürzte ein Bagger in Berlin-Britz in eine Tiefgarage ein. Momentan wird mit Suchhunden nach etwaigen Personen gesucht.

Wir aktualisieren den Beitrag mit Infos und Bildern.