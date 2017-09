Geschwindigkeitsmessanlage gestohlen – Polizei sucht Zeugen

L33 – Polizei bittet um Mithilfe!

Unbekannte haben in der Zeit vom 20. bis 25.09.2017 eine fest installierte Geschwindigkeitsmessanlage gewaltsam aus der Halterung entfernt und gestohlen. Die Anlage stand rechtsseitig am Fahrbahnrand aus Richtung Berlin kommend in Richtung Strausberg, Höhe Abzweig Fredersdorf/Altlandsberg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise: Wer hat Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die sich in dem o.g. Zeitraum an der Anlage aufhielten bzw. standen? Ihre Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03341- 330 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Eberswalde – Unbekannte Täter benutzten die Kegelbahn

In der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen brachen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten des Westendstadions ein. Am Montagmorgen waren mehrere Schränke aufgebrochen und die Kegelbahn war benutzt worden. Zu gestohlenen Gegenständen und zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt zum Diebstahl im besonders schweren Fall.

Eberswalde – Durstige Diebe

In der Nacht zum Montag traten unbekannte Täter die Türen zu neun Bungalows in der Kleingartenanlage „Zur Sonne“ ein oder sie zerstörten Fensterscheiben. Dann stahlen sie hauptsächlich alkoholhaltige Getränke. Die Polizei suchte nach Spuren und nahm Anzeigen auf.

Groß Schönebeck – Beim Pilzesuchen bestohlen

Im Wald zwischen Klein Dölln und Groß Schönebeck stellte ein 50-Jähriger eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit dem amtlichen Kennzeichen BAR-IC14 verschlossen ab, um Pilze zu suchen. Er war am Montag zwischen 14 Uhr und 16 Uhr unterwegs. Als er am Abstellplatz eintraf, war die Zugmaschine verschwunden. Der Schaden beträgt geschätzte 15.000 Euro. Die Polizei leitete die Fahndung ein.

B198 – Mit Traktor zusammengestoßen

Am 26.09.2017, gegen 10:20 Uhr, ereignete sich auf der B198 ein Verkehrsunfall. Kurz vor der Abfahrt BAB 11, Abzweig Senftenhütte/Althüttendorf in Höhe Kieswerk fuhr aus bisher ungeklärter Ursache der Fahrer eines Kleintransporters auf den Anhänger eines Traktors auf. Dessen Fahrer beabsichtigte mit der Landmaschine und dem Anhänger in einen Feldweg einzubiegen. Der Fahrer des Kleintransporters erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Für die Zeit der Unfallaufnahme blieb die B198 voll gesperrt. Zum Sachschaden liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

