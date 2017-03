BAB – Geschwindigkeitskontrolle: Spitzenreiter mit knapp 200 km/h

Barnim: Genau 7.198 Fahrzeuge wurden am gestrigen Dienstag in der Zeit von 15 bis 20 Uhr bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Autobahn-Dreieck Barnim gemessen.

Davon überschritten 198 die hier festgelegte Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km/h. Von diesen waren neun Fahrzeugführer so schnell, dass sie mit einem einmonatigem Fahrverbot rechnen müssen. Bei einem Berliner Raser zeigte das Messgerät 197 Kilometer pro Stunde an. Er war in diesem Fall der „Spitzenreiter“, so die Polizei in einer Mitteilung der Polizeidirektion Ost / Polizeiinspektion Barnim.

Anm. d. Red.: Das Autobahndreieck Barnim gilt als Unfallschwerpunkt. Immer wieder kommt es hier zu schweren Verkehrsunfällen. Einer der wohl schlimmsten Unfälle ereignete sich am 14. August 2015. Hier starben bei einem Auffahrunfall 6 Personen. Erst kürzlich wurde der Unfallverursacher in Bernau verurteilt. Wir berichteten.