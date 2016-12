Früher war alles besser – Heute, vor genau 2 Jahren, schneite es

Bernau: Zum Jahresende blickt man gern noch einmal zurück. Hierbei sind uns gerade diese wundervollen Winterbilder aus Bernau und Umgebung in die Hand gefallen.

Heute, vor genau zwei Jahren, am 29. Dezember 2014, fing es in der Nacht gegen 2 Uhr an zu schneien und bescherte unserer Region einen wundervollen Wintertag. Leider hielt die weiße Pracht nicht lange an, so daß an Silvester nur noch Restspuren von Schnee sichtbar waren. Zwar soll es in den kommenden Tagen kühler werden, aber von Schnee sind wir wohl noch weit entfernt…

Wir schwelgen noch ein bisschen in Erinnerungen und melden uns nachher noch einmal. Bis dahin, Euch einen entspannten Donnerstag. Anbei ein paar Bilder vom 29.12.2014 zu rErinnerung 😉