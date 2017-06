„Fruchtalarm“ Bernauer Wochenmarkt-Spezial „Frische Vitaminbomben“

Bernau (Barnim): Am 1. Juli 2017 lädt unser kleines Hussiten-Städtchen zu seinem monatlichen Wochenmarkt-Spezial unter dem Motto: “Fruchtalarm” auf den Bernauer Marktplatz ein. Das Motto ist Programm, denn Schleckermäuler und Vitamin-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten.

In der Ankündigung heisst es: “Sind Sie auch schon dem Smoothie-Fieber verfallen? Bei diesen Vitaminbomben werden ganze Früchte oder auch Gemüse püriert und somit im Handumdrehen in einen leckeren Drink verwandelt. Sie eignen sich perfekt als gesundes Frühstück oder als fruchtige Zwischenmahlzeit für jeden Tag. Und – Sie ahnen es schon – frisches, saisonales Obst und Gemüse aus der Region bekommen Sie natürlich am besten auf dem Wochenmarkt!”

Bis Oktober findet am jeweils 1. Samstag im Monat ein weiteres Bernauer Wochenmarkt-Spezial statt. Am 5. August wird es dann „Erfrischend vielfältig“.

Wochenmarkt-Spezial 2017 – Weitere Termine:

2. September: Lustiges Pausenbrot

7. Oktober: Bunt sind schon die Wälder

In der direkten Umgebung zum Markt gibt es zahlreiche Parkplätze, wo Besucher kostenlos bzw. im Parkhaus für nur 0,50 EUR parken können!

Wir wünschen Euch schon jetzt viel Spaß bei diesem Event!

Info: Bernau bei Berlin / Foto: Bernau LIVE