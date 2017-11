Freitag, Sonne und gleich Wochenende, Guten Morgen

Bernau (Barnim): Zumindest in dieser Woche war die Sonne ein seltener Anblick. Um so mehr solltet Ihr den heutigen Tag ausnutzen, denn am Wochenende lässt sie sich leider nicht mehr blicken.

Verkehr: Bis auf das übliche hohe Verkehrsaufkommen in Richtung Berlin auf der B2, Lindenberg, Malchow sowie auf der A114 – Pankow, kommt Ihr zur Zeit relativ gut durch.

Veranstaltungen am heutigen Freitag

Rumpelstolz

Zu einem gemütlichen Musik-Abend mit Wein, Weib und Gesang lädt am Freitag , den 17. November 2017 ab 19 Uhr die beliebte Folkloregruppe Rumpelstolz in den Klub am Steintor nach Bernau ein.

LIVE from Edinburgh – Best of Scotland in der Dorfkirche Schönow

Unterhaltsames Konzert mit einer der beliebtesten schottischen Folk-Bands “North Sea Gas”, die das Feuer und die Leidenschaft Schottlands nach Schönow bringen. Beginn ist um 19 Uhr

Herbstkonzert

Der Förderkreis Herz-Jesu-Kirche Bernau e.V. arbeitet seit mehreren Jahren für die bauliche Erhaltung und Verschönerung der katholischen Kirche unserer Stadt. Nun lädt der Verein herzlich zum Herbstkonzert ein, das am 17. November 2017 um 19 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche (Bahnhofstraße 9) stattfindet.

Ü40 Party

Am 17. November 2017 lädt Jens Plagge zu seiner legendären Ü-40 Party mit DJ Plagge in die Stadthalle am Steintor ein. Beginn ist 20 Uhr

Whiskey und andere irische Lebensläufe im Theater am Wandlitzsee

Dieser Abend ist kein Konzert oder Theater im klassischem Sinn, sondern vielmehr ein Abend in einem Pub, dem „verlängertem Wohnzimmer“ wie die Iren sagen. Lieder und groteske Geschichten aus Irland präsentiert an der Bar von Sascha Gluth und den TONabnehmern Berlin. Ein guter Whiskey darf nicht fehlen. Oder zwei. Oder drei… Start ist um 20 Uhr

Bis später und Euch einen sonnigen Freitag!