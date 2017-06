Freikarten: Ostsee-Quadrille Open Air beim Reitverein Altbarnim

Ostsee-Quadrille Open Air

Bernau: Gemeinsam mit dem Reitverein Altbarnim, dem großen Pferde-Branchen-Portal www.the-horse.de und Bernau LIVE wollen wir Sie am 09. Juli 2017 in die Reitanlage Altbarnim, 15320, Neutrebbin einladen und verlosen hierfür 3×2 Freikarten.

Erleben Sie 30 lackschwarze Friesen und schneeweiße Iberer hautnah in atemberaubenden Shownummern. Die größte Friesenpferde-Showgruppe Europas zeigt beim großen Ostsee-Quadrille Open Air spektakuläre Showformationen von der Freiheitsdressur bis hin zu großen Dressur-Quadrillen. Lassen Sie sich verzaubern von einem einzigartigen und sensationellen Showprogramm mit anschließendem Meet and Greet.

Der Reitverein Altbarnim lädt Sie und Ihre Familie am Sonntag, den 9. Juli 2017 zum großen Ostsee-Quadrille Open Air ein. Auf der traumhaften Reitanlage des Reitvereins im Oderbruch (Großbarnim L33, 15320 Neutrebbin (Altbarnim), gelegen in Mitten kleiner Wäldchen, ruhig und fernab des Alltages, erwartet Sie zunächst ein buntes Vorprogramm. Das Ponyreiten und der Voltigier Wettbewerb lassen selbst die Herzen der kleinsten Pferdefreunde höher springen. Anschließend können Sie in einem zweistündigen Showprogramm die märchenhaften Friesen und traumhaften Iberer der Ostsee-Quadrille hautnah erleben.

Auch das Meet and Greet nach der Show bietet Ihnen die einmalige Möglichkeit alle Pferde und Reiter der großen Quadrille persönlich kennenzulernen. Sie können Pferde streicheln, fotografieren und sogar selbst einmal das Glück der Erde auf dem Rücken eines Showpferdes erleben.

Die kleine Tribüne und zahlreiche Sitzgelegenheiten auf der Reitanlage bieten ausreichend Platz, aber auch eigene Sitzgelegenheiten können mitgebracht werden. Willkommen sind auch Besucher, die nur einen ruhigen Platz für ein erholsames Sonnenbad oder ein familienfreundliches Picknick in der Natur suchen. Für das leibliche Wohl sorgen zahlreiche Catering-Stände des Reitvereins. Kommen Sie vorbei und erleben Sie einen unvergesslichen Tag mit Familie und Freunden!

Tickets gibt es im Vorverkauf für 10 Euro pro Person. Der Eintritt an der Tageskasse kostet 12 Euro. Kinder unter 7 Jahren erhalten freien Eintritt und benötigen kein eigenes Ticket. Zudem gibt es kostenfreie Parkmöglichkeiten. Die Eintrittsgelder kommen dem Reitverein und der Instandhaltung der Reitanlage zu Gute.

Tickets gibt es auf www.ticketmaster.de oder unter der Hotline 01806-999 0000 oder mit etwas Glück bei Bernau LIVE.

Wir verlosen unter allen Kommentaren mit dem Stichwort “Ostsee-Quadrille Open Air” hier oder bei Facebook, 3 x 2 Freikarten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahme ab 16 Jahren. Teilnahmeschluss ist Freitag, der 16. Juni 2017 – 23.59 Uhr. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.

Datum: 09. Juli 2017

Ort: Reitanlage Altbarnim, Großbarnim, 15320, Neutrebbin

Veranstalter: Reitverein Kronprinz Wilhelm Altbarnim e.V.

Einlass: 11:00 Uhr

Beginn Vorprogramm: 12:00 Uhr

Beginn Ostsee-Quadrille: 13:30 Uhr