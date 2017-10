Freikarten: CAVEMAN- Männer sind Jäger und Frauen Sammlerinnen

Bernau (Barnim): Gemeinsam mit der “Theater Mogul” wollen wir Euch am kommenden Sonntagabend, dem 15. Oktober 2017 um 20 Uhr, in den Berliner Admiralspalast zur großen CAVEMAN – Show einladen.

Lasst das Wochenende mit einem tollen Abend in Berlin ausklingen. Neben dem bezaubernden Lichtfestival “Berlin leuchtet” und dem “Festival of Lights” für LAU, spendieren wir 3×2 CAVEMAN Freikarten.

Zweihunderttausend Jahre – und nochmal ein paar obendrauf: Schon seit Anbeginn der Menschheit versuchen Mann und Frau leidenschaftlich, den gemeinsamen Alltag zu meistern. Oder sogar eine Partnerschaft zu führen. Doch erst im aktuellen Jahrtausend liefert CAVEMAN den charmanten Beweis, dass sich die grundlegenden Herausforderungen einer Beziehung auch in Zeiten der 3-Zimmer-Eigentumshöhle und der Jagd auf Smartphones nicht wesentlich geändert haben. Denn eines haben auch Zivilisation und Fortschritt nicht ändern können: Männer sind Jäger und Frauen sind Sammlerinnen!

CAVEMAN – Die Theater-Offenbarung für alle, die eine Beziehung führen, führten oder führen wollen…

Eines Nachts geschieht das Unfassbare: Im “magischen Unterwäschekreis” begegnet Tom seinem Urahn aus der Steinzeit, der ihn an jahrtausendealter Weisheit teilhaben lässt: Männer sind Jäger und Frauen sind Sammlerinnen; eine Tatsache, die die menschliche Evolution bis heute anscheinend nicht ändern konnte.

Erfahre selbst, wie viel Neandertal in Deiner Beziehung steckt!

Der Amerikaner Rob Becker schrieb mit CAVEMAN das erfolgreichste Solo-Stück in der Geschichte des Broadways. Sein brillanter Monolog über die komplizierte und vergnügliche Beziehung zwischen Mann und Frau gastierte in den Vereinigten Staaten vor Hunderttausenden von Besuchern. Danach trat der moderne Höhlenmann seinen weltweiten Siegeszug an, acht Millionen Menschen in 42 Ländern haben die Inszenierung gesehen. In Deutschland präsentiert Theater Mogul CAVEMAN in der Bearbeitung von Kristian Bader.

Weitere Informationen, Tickets und Termine unter www.caveman.de

So kommt Ihr an die Freikarten

Sendet uns bis zum morgigen Donnerstag, dem 12. Oktober 2017 – 18 Uhr, eine WhatsApp Nachricht mit dem Inhalt CAVEMAN an 0170 5898858. Unter allen Nachrichten ziehen wir ab 18 Uhr die Gewinner der 3×2 Freikarten. Diese werden von uns schriftlich per WhatsApp informiert.

Wichtig: Ihr müsst Euch auf unsere Antwort bis Freitag, 13. Oktober 2017 – 10 Uhr, zurück gemeldet haben. Anderenfalls ziehen wir einen Ersatzgewinner. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir wünschen viel Glück.