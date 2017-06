Filmdreharbeiten: Vollsperrung Hobrechtsfelder Dorfstraße in Panketal

Bernau (Panketal): Am 03.07.2017 kommt es wegen Filmdreharbeiten auf der Hobrechstfelder Dorfstraße zwischen Schönerlinder Straße und der Schönwalder Chaussee (L 30) zu Verkehrseinschränkungen. Im Abschnitt zwischen der Schönerlinder Straße und der bebauten Ortslage Hobrechtsfelde kommt es zwischen 15.00 und max. 20.30 Uhr zu Intervallsperrungen. Das heißt, die Straße wird für einige Minuten gesperrt, dann ist eine Weiterfahrt möglich. Bitte stellen Sie sich darauf ein.

Im Abschnitt zwischen der Ortslage Hobrechtsfelde zur L 30 – Schönwalder Chaussee kommt es im Anschluss an die Intervallsperrung (Zeitpunkt unbestimmt) bis spätestens 22.00 Uhr zur Vollsperrung. Eine Umleitung über die Schönwalder Chaussee – Zepernicker Straße – Berliner Allee (in Schönow) – Buchenallee – Schönerlinder Straße (in Zepernick) wird ausgeschildert.

Der Rad- und Skaterweg ist weiterhin nutzbar, jedoch kann es auch hier zu kurzzeitigen Sperrungen kommen.

Info via Gemeinde Panketal / Sandra Horvat