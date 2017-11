Feuerwerk und Lasershow in der Bahnhofs-Passage Bernau

Bernau (Barnim): Am kommenden Freitag, dem 1. Dezember 2017 um 18 Uhr ist es endlich soweit!

In der Bahnhofs-Passage Bernau startet die große Feuerwerk,- Musik- und Lasershow und leutet die diesjährige Adventszeit ein. Wie in den Jahren zuvor, erwartet Euch am Busbahnhof vor der Passage ein spektakuläres Feuerwerk und eine beeindruckende Lasershow mit toller Musik.

In diesem Jahr steht die Show voll und ganz unter dem Motto: Weihnachtszauber. Sei dabei wenn um 18 Uhr der Countdown gezählt wird, die Show startet und der Himmel über Bernau leuchtend erstrahlt. Die Bahnhofs-Passage Bernau und ihre Geschäfte haben an diesem Freitag bis 21.00 Uhr für Euch geöffnet!

Bereits zuvor ist der Weihnachtsmann im Center unterwegs und auf der Eventfläche sorgen Unknown V für tolle Musik. Im Anschluss etwartet Euch ein Konzert mit dem AKWABA Gospel Chor.

Wir wünschen viel Spaß!