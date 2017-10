Feuerwehr Bernau – wer löscht und rettet soll auch feiern!

Bernau (Barnim): Zu einer Festveranstaltung lud die Feuerwehr Bernau am vergangenen Samstag in die Stadthalle am Steintor ein.

Wie jedes Jahr, um den “Tag der Deutschen Einheit”, werden hier zahlreiche KameradInnen für ihre Arbeit in der Freiwilligen Feuerwehr ausgezeichnet, geehrt oder befördert.

So auch am Samstag, als sich etwa 230 KameradInnen der Feuerwehr Bernau, Löschzug Stadt, Löschzug Ladeburg, Löschzug Schönow, Löschgruppe Lobetal und Löschgruppe Birkholz auf den Weg in die Stadthalle am Steintor machten.

Im festlichen Rahmen gab es dankende Worte von der stellvertretenden Bürgermeisterin Michaela Waigand sowie der Wehrführung. Gerade in den letzten Tagen zeigte sich wieder einmal die Wichtigkeit der Freiwilligen Feuerwehren als sie beinahe 24h am Stück zum Sturmtief “Xavier” im Einsatz waren.

Nach dem offiziellen Akt ging es in den gemütlichen teil des Abends über. Nach einem leckeren Büfett wurde bis spät in die Nacht getanzt, gefeiert und geschunkelt. Höhepunkt waren hier zwei Travestiekünstler (innen), die für etwa 2 Stunden für Unterhaltung pur sorgten. Auch wenn die beiden 2-Meter “Damen” manchmal schon etwas bedrohlich wirkten, so hatten die KammeradInnen auf jeden Fall ihren Spaß mit den beiden Mädels.

Nicht ganz so schön: Während der Feier gab es einen Großalarm in der Bernauer Waldsiedlung, so dass viele KameradInnen zum Einsatzort fahren mussten. Nach ersten Erkenntnissen, überhitze ein Türmotor in der Brandenburgklinik und fing an zu qualmen. Vor Ort waren die Feuerwehren Bernau, Wandlitz und Zepernick mit 63 KameradInnen.

Feuerwehr Bernau

Die Feuerwehr Bernau verfügt zur Zeit über insgesamt 342 Mitglieder (178 aktiv), davon 68 weiblich, 85 Jugendfeuerwehr, 53 Ehrenabteilung und 26 Fördermitglieder.

Löschzug Stadt 75 Mitglieder

Löschzug Schönow 43 Mitglieder

Löschzug Ladeburg 35 Mitglieder

Löschgruppe Birkholz 11 Mitglieder

Löschgruppe Lobetal 14 Mitglieder

Vom 1. Januar 2017 bis zum 07. Oktober verzeichnete die Feuerwehr Bernau 403 Einsätze (316 Hilfeleistungseinsätze / 87 Brandereignisse), davon 95 Einsätze wegen Sturm vom 05. – 06.10.2017.

Vergleich im Vorjahreszeitraum 324 Einsätze (209 Hilfeleistungseinsätze / 115 Brandereignisse).

Anbei ein paar Eindrücke vom Abend. (Fotos/Video: Bernau LIVE)

