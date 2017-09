Festumzug zum Erntedankfest in Grüneberg

Grüneberg (Oberhavel): So langsam geht es in Richtung Herbst. Zu merken ist dies, neben den kühleren Temperaturen, an den ersten Erntedankfesten.

Den Anfang machte heute die Gemeinde Grüneberg am Rand zum Barnim. Etwa 25 Bilder präsentierten hier die etwa 730-Jahre alte Dorfgeschichte, Menschen, Leute und die erfolgreiche Ernte . Am Abend soll dann gefeiert werden. Mit Musik, Bühne und Tanz werden zahlreiche Gäste erwartet.

Wer noch vorbeischauen mag, ist gern gesehen! Ansonsten empfehlen wir den Grüneberger Trecker Treck.

Trecker Treck ist ein Zugkraftwettbewerb mit Traktoren und Landmaschinen. Es geht darum, den stärksten Traktor und geschicktesten Fahrer herauszufinden. Auf einer bis zu 100m langen und 10m breiten Wettkampfpiste wird ein so genannter Bremswagen von den Teilnehmern möglichst weit gezogen. Ziel der Fahrer ist der „Full Pull“, die Bewältigung der 100m Strecke. Schaffen mehrere Teilnehmer einen Full Pull, wird der Bremswagen schwerer beladen und ein Stechen ausgefahren, bis der Sieger feststeht.

Damit dieses nicht ganz so einfach ist, hat der Bremswagen eine unangenehme Eigenschaft. Je weiter man ihn zieht, desto schwerer wird er. Am Schluss ist also ist der Traktor, der diesen Bremswagen am weitesten zieht, der Stärkste und somit auch der Sieger.

Interesse geweckt? Am 14. Oktober 2017 ist es wieder Zeit, dann findet der 09. Grüneberger Trecker Treck Treff statt. Infos auf der Homepage des Vereins.

Fotos: Bianca Fraedrich