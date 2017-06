Festival: RACE 61 – Roadrunners Paradise 2017 in Finowfurt​

Rock´n Roll, heiße Mädels und qualmende Reifen

Bernau (Finowfurt): Nach einem grandiosen Warm Up Mai 2017 ist es endlich wieder soweit! Vom 23. – 25. Juni 2017 kocht im Luftfahrtmuseum Finowfurt wieder der Asphalt, wenn zahlreiche Oldtimer aller Fahrzeugklassen, sich ein heißes Kopf-an-Kopf Rennen liefern!

Drei Tage lang messen sich Teilnehmer aus ganz Europa mit ihren klassischen Motorrädern, Hot Rods, Custom und Classic Cars auf dem Air-Strip des Luftfahrtmuseums Finowfurt.

Zwischen ausgedienten Flugzeugexponaten, auf der Open-Air-Bühne und in dem legendären Party-Hangar des Roadrunner’s Club halten hochkarätige Bands der internationalen Rockabilly-, Punk-, Stoner- und Rock ‘n’ Roll-Szene die Motoren bis zum Sonnenaufgang am Laufen. Auch in diesem Jahr, werden die 1/8 Meilen-Beschleunigungsrennen das Highlight der Veranstaltung sein.

Das Race 61 Roadrunners Paradise in Finowfurt ist ein ausgelassenes Treffen, bei dem der Spaß am Kult und einem bestimmten Lebensgefühl sowie die Musik im Mittelpunkt stehen. Also – lassen wir’s krachen…

Die Highlights des Wochenendes sind zweifellos die 1/8 Mile Beschleunigungsrennen. Zwei Tage lang messen sich Teilnehmer aus ganz Europa mit ihren klassischen Motorrädern, Hot Rods, Custom und Classic Cars. Neben dem Rennspektakel wird den Festivalbesuchern in dem besonderen Ambiente des Luftfahrtmuseums ein unvergleichliches Rahmenprogramm geboten. Dieses Jahr mit mehreren Livebühnen und dann auch mit mehr Bands!!!!

Die Steilwandfahrer präsentieren ihre Tricks in ihrer originalen „Wall of Death“ aus den 1920ern mehrmals täglich.

EINTRITTSKARTEN: http://www.koka36.de/roadrunners-paradise-u-race-61-festival-2017_ticket_79746.html

+++ Luftfahrtmuseum Finowfurt – Museumstrasse 1, 16244 Schorfheide, OT Finowfurt +++

