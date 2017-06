Fast 150 “herrenlose” Kennzeichen und Fahrer gefährdet Schulklasse

Eberswalde – Schulklasse gefährdet – Polizei sucht Zeugen

Am 29.Juni, um 12.15 Uhr überquerte eine Schulklasse in Begleitung von drei erwachsenen Personen die Lichterfelder Straße in Höhe des Haupteingangs zum Familiengarten.

Als über die Hälfte der Kinder bereits die Straße überquert hatten, näherten sich aus Richtung Heegermühler Straße zwei PKW. Der erste Fahrer hielt an, doch der zweite hupte, überholte den PKW vor sich und fuhr auf die Kinder zu. Sie rannten nach vorn und hinten, je nach dem, welchen Gehweg sie am schnellsten erreichen konnten und blieben glücklicherweise unverletzt.

Der silberfarbene BMW fuhr weiter in Richtung Coppistraße.

Die Polizei sucht Zeugen zu dieser Gefährdung im Straßenverkehr, insbesondere den Fahrer des ersten PKW, welcher angehalten hatte.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Bernau, Tel. 03338/361 oder bei der Revierpolizei im Paul-Wunderlich-Haus.

Eberswalde – Unfall mit einer verletzten Fahrerin

In der Eberswalder Straße/Ecke Ziegelallee ereignete sich am 29. Juni, gegen 10.30 Uhr, ein Auffahrunfall. Der Fahrer eines PKW Mazda musste verkehrsbedingt bremsen. Das bemerkte die Fahrerin des Mercedes dahinter zu spät und fuhr auf. Dabei wurde die Mercedesfahrerin leicht verletzt. Sie wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt geschätzte 28.000 Euro. Für etwas über eine Stunde kam es zu Behinderungen auf der Eberswalder Straße.

Eberswalde – Fassade beschmiert

In der Nacht zum 30. Juni beschmierten unbekannte Täter eine Fassade eines Gebäudes Am Wasserfall. Die Polizei fotografierte die Schriftzüge und leitete Ermittlungen zur Sachbeschädigung ein. Zur Schadenshöhe liegen keine Angaben vor.

Ruhlsdorf – Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Die Polizei stoppte am 30. Juni, gegen 2.30 Uhr, einen Audi zwischen Ruhlsdorf und Prenden. Der 29-jährige Berliner konnte keinen Führerschein vorlegen. Ein Drogenschnelltest ergab ein positives Ergebnis. Eine Blutprobe war die Folge. Der Beifahrer konnte sich gar nicht ausweisen, deshalb nahm die Polizei beide Personen mit zur Polizeiinspektion.

Beide Männer waren auf einem Firmengelände in Ruhlsdorf und hätten Bernsteine gesammelt.

Damit kamen einige Verstöße zusammen. Die Polizei nahm Anzeigen auf wegen Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen Hausfriedensbruchs und Diebstahls. Danach konnten die Männer die Inspektion verlassen.

Eberswalde – Diebe auf Firmengelände

Im Schneidemühlenweg brachen unbekannte Täter in der Nacht zum 29. Juni Vorhängeschlösser zu einem Baucontainer auf. Sie stahlen daraus einen Stromverteiler und eine Kettensäge. Der Schaden beträgt ca. 250 Euro. Die Polizei suchte Spuren und nahm eine Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall auf.

Polizei Brandenburg via Facebook:

Nach dem schweren Unwetter gestern im Bereich Oranienburg suchen nun 145 „herrenlose“ amtliche Kennzeichen ihren Besitzer. Unsere Kollegen, Kameraden der Feuerwehr und aufmerksame Menschen hatten die Schilder gefunden und in der Polizeiinspektion Oberhavel abgegeben.

Die Kennzeichen stammen aus verschiedenen Regionen, darunter Berlin, TF, LDS, OHV, BAR, HVL, OPR, MOL, WK, HH, W, LM, NB.

Betroffene können sich in der Inspektion unter der Rufnummer 03301-8510 erkundigen, ob ihr Kennzeichen dabei ist. Eine Abholung in der PI Oranienburg (Germendorfer Allee 17, 16515 Oranienburg) ist bis einschließlich am kommenden Dienstag möglich.

Danach werden die Tafeln bei der Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises Oberhavel abgegeben. Die Zulassungsstelle ist wegen der Folgen des Starkregens zurzeit nicht arbeitsfähig und besetzt.

👉 Wichtiger Hinweis!

Für die Abholung der Autoschilder benötigen Sie Ihren Personalausweis und den für das Kennzeichen passenden Fahrzeugschein.

In der Polizeiinspektion Oberhavel sind bereits mehr als 100 Verlustanzeigen zu Autokennzeichen eingegangen. Weitere Infos dazu hier.

Infos und Meldungen via Polizeidirektion Ost / Polizeiinspektion Barnim.