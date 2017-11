Euch einen stressfreien Mittwoch in Bernau und Drumherum

Bernau (Barnim): Mit etwas über 0 Grad starten wir heute in die Mitte der Woche und in einen wichtigen Tag für Bernau.

Denn heute bekommt unsere Stadt ihre beiden Weihnachtsbäume. Wie in den Jahren zuvor, wird ein Baum unseren Marktplatz schmücken und ein weiterer Baum wird auf dem Platz am Steintor aufgestellt. Wir schauen nachher mal vorbei.

Verkehr:

Heute Morgen gab es einige Probleme bei der S-Bahn. Im Bereich Ostkreuz war ein Zug defekt. In dessen Folge kann es noch zu Verspätungen auf den Linien S3, S5, S75 kommen.

Voll ist es rund um Ahrensfelde in Richtung Berlin sowie am Dreieck Pankow in Richtung A114 / Berlin. In Bernau kann es heute noch einmal im Kreuzungsbreich Oranienburger Straße / Wandlitzer Chaussee / Konrad-Zuse-Straße zu Behinderungen kommen. Hier wird stadtauswärts eine Bushaltestelle errichtet. der Verkehr wird in diesem Bereich via Ampalanlage geregelt.