Euch einen schönen Sonntag in Bernau und Drumherum

Bernau (Barnim): Das schöne Wetter scheint erst einmal eine kleine Pause einzulegen und der Oktober startet ziemlich bewölkt bei bis zu 15 Grad.

Mit dem Oktober gibt es hier und da auch einige Gesetzesänderungen, die wir Euch in Kurzform kurz vorstellen wollen.

Betreiber von soz. Netzwerken müssen ab heute schneller auf Fake-News, Beleidigungen und Hass-Postings im Netz reagieren – hier schreibt der Gesetzgeber eine Frist von 24h vor

Drohnen ab 250g müssen nun ein Kennzeichen tragen – ab 2 kg ist ein Drohnenführerschein erforderlich

Krankenhäuser können nun, bis zu 7 Tagen nach einer Entlassung, selber Medikamente verschreiben oder Krankenscheine ausstellen

Ehe für alle – ab heute können gleichgeschlechtliche Paare heiraten

Einmalig ist der 31. Oktober ein bundesweiter Feiertag – 500 Jahre Reformation – Lutherjahr

Veranstaltungen am Sonntag

Kräuter- und Keramiktage im Kloster Chorin

Heimspielauftakt im Landesspielbetrieb der Bernauer Bären – Handball Erich-Wünsch-Halle

Oktoberfest Schönwalde – 4 Tage Rummel, Party und Familienprogramm

9. Gauklerfest und Regionalmarkt im Schlosspark Oranienburg

Buntes Herbstfest im Zoo Eberswalde

Fest zum Tag der Deutschen Einheit am Brandenburger Tor (“Pop meets Classic”)

Verkehr

Zu starken Behinderungen kommt es heute und am Wochenende im Regionalverkehr. Hier gibt es Zugausfälle und Ersatzverkehr auf den Linien RE 3, RE 66, RB 24 und RB 66. (Infos)

Weiterhin wird bei der S-Bahn gebaut. Betroffen sind hier die Linien S41, S42, S45. Hier gibt es ab heute bis zum 07.10. ca. 10 Uhr SEV mit Bussen zwischen den Bahnhöfen Beusselstraße und Gesundbrunnen.