Euch einen schönen Feiertag in Bernau und Drumherum

Bernau (Barnim): Erstmals und einmalig gibt es den heutigen Reformationstag einheitlich bundesweit. Heute, vor genau 500 Jahren, schlug Martin Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg.

Mit diesen stieß er die Reformation der Kirche an und wies auf zahlreiche Missstände hin. Mit der Reformation ging zudem die Gründung der evangelischen Kirche einher. Zudem wurde die Bibel erstmalig in die deutsche Sprache übersetzt. Zur damaligen Zeit eigentlich ein No-Go, galt doch lateinisch in der Kirche als Standard, wenngleich das “gewöhnliche” Volk kein Latein konnte.

Für alle, die sich der Kirche nicht hingezogen fühlen, ist der Reformationstag wohl ein ganz normaler Feiertag und für zahlreiche Kinder natürlich Halloween. Da heute auch Berlin erstmals diesen Feiertag begeht, entfallen wohl die alljährlichen Shoppingtouren der Brandenburger in die Hauptstadt 😉

Falls Ihr nun nichts anzufangen wisst, hier einige Tipps für den heutigen Dienstag:

Flohmaxx – Flohmarkt in Bernau bei Berlin bei OBI

Schaurig schöne Grusel-Halloween-Party für Kinder im KulturGut-Speicher Börnicke

Halloween im Luftfahrtmuseum Finowfurt

Happy Halloween-Party für Kinder auf dem Bolzplatz in Schönow

LOK Bernau empfängt Rostock Seawolves am Reformationstag um 19 Uhr

Tierische Halloween-Party im Tierpark Berlin

