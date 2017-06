Euch einen schönen Abend in Bernau und Drumherum

Bernau (Barnim): Da lagen wir ja mit unserem Unwetterbeitrag am heutigen Nachmittag gold richtig. Der angekündigte Regen ist an uns vorbei gezogen und ausser ein paar gelegentlichen Tropfen, wie hier am Wukensee, blieb es bei den Warnungen.

Laut aktuellen Daten des Deutschen Wetterdienstes, soll uns ab morgen früh um 6 einen größere Regenfront erreichen… Wir sind gespannt.

Für heute wünschen wir einen schönen Abend…