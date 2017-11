Euch einen kuscheligen Sonntag in Bernau und Drumherum

Bernau (Barnim): Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, ich habe heute Morgen schon die erste klitzekleine Schneeflocke in dieser Saison entdeckt.

Wenngleich sie natürlich nicht liegen blieb, so spricht sie für den heutigen Wetterbericht. In diesem werden dicke Wolken, Wind und örtlich Regen- oder Graupelschauer vorhergesagt. Ideales Wetter um den heutigen Sonntag vielleicht gemütlich auf der Couch zu verbringen.

Anzeige

Wer dennoch hinaus mag, dem empfehlen wir z.B. am heutigen Sonntagabend um 19.30 Uhr, das Ofenhaus in Bernau. Hier präsentiert der Bernauer Kulturherbst Christoph Reuter in einem musikalischen Kabarett, eine Kinderzaubershow in Wandlitz oder einen Spaziergang durch den leuchtenden und illuminierten Christmas Garden in Berlin. (Tipps VA ab 11 Uhr)

Die Zauberin Christella um 15:00 Uhr im Theater am Wandlitzsee

Bei dieser Kinderzaubershow stehen die Kinder im Mittelpunkt und werden bei magischen Märchen mitzaubern und kräftig bei den Zaubersprüchen unterstützen. Christella löst die Gesetze der Physik auf, indem sie Tische schweben, aus einer verschlossenen Glasflasche ein rotes Tuch verschwinden und Metallringe zu einer Kette schmelzen lässt. Zauberhaftes für Kinder ab 3 Jahre

„Alle sind musikalisch! (außer manche)“.

Der Berliner Pianist Christoph Reuter gastiert mit seinem musikalischen Kabarettprogramm „Alle sind musikalisch! (außer manche)“. Er wird Ihnen unterhaltsam den Unterschied zwischen Klassik, Jazz und Popmusik präsentieren sowie in zwei Minuten das Klavierspielen beibringen.

Er wird Ihnen die Geheimnisse der Tonleiter verraten, die Zutaten für einen Hit vorstellen und die Frage beantworten: Was kann Musik, was keine andere Droge schafft? Kann man den Herzschlag vertonen?

Sie werden es erfahren. Erleben Sie die vergnüglichste und kürzeste Musikstunde Ihres Lebens. Sie werden gerne nachsitzen, denn in seinem Programm zeigt er Ihnen auch, dass Sie viel musikalischer sind als Sie denken! Garantiert!

Christoph Reuter hat 2015 den Kleinkunstpreis die „Lüdenscheider Lüsterklemme“ gewonnen und 2017 den Thüringer Kleinkunstpreis. Regie: Dr. Eckart von Hirschhausen und Dominik Wagner

Christmas Garden im Botanischen Garten Berlin eröffnet

Der Botanische Garten in Berlin wird bei «Christmas Garden» in eine leuchtende Märchenlandschaft mit allerlei Lichtspielen, Traumwäldern und 3D-Leuchtfiguren verwandelt. Auf einem etwa anderthalb Kilometer langen Rundgang können die Besucher einen besinnlichen Abend in verträumter Umgebung verbringen.

Über 1 Millionen von Lichtpunkte, 3000 Lichterketten und eine Vielzahl bunte Illuminationen tauchen den Botanischen Garten so in ein vorweihnachtliches Lichtermeer. Die großen und kleinen Gäste können zudem beim Genuss regionaler Speisen an urigen Feuerstellen verweilen oder auf der 300m² großen Eisbahn Schlittschuh laufen. Weitere Highlights sind ein Sternenwald, ein Glühwürmchengarten, Rudolph und seine Freunde, ein Zauberwald und ein Klangspiel. Alle infos gibt es hier.