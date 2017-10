Euch einen bußgeldfreien Donnerstag in Bernau und Drumherum

Bernau (Barnim): Wir hoffen, Ihr seid gut zur Arbeit gekommen und vor allem Bußgeldfrei. Denn ab heute treten neue Verkehrsregeln und Bußgelder in Kraft.

So kostet z.B. die Benutzung des Handys oder Tablets während der Fahrt nunmehr 100 Euro. Bei Gefährdung anderer gehts bis zu 200 Euro rauf und Fahrverbot. Wer Rettungsfahrzeuge in der Rettungsgasse behindert, zahlt zukünftig mindestens 200 Euro.

Veranstaltungstipp:

“Das bisschen Hüfte, meine Güte” Angelika Böttiger liest in der Buchhandlung Schatzinsel Bernau

Am Donnerstag, den 19. Oktober 2017 um 19.30 Uhr lädt die Bernauer Buchhandlung Schatzinsel zu einem vergnüglichen Abend mit der Schauspielerin Angelika Böttiger ein.

Nichts ist unmöglich-Ein Abend voll Leben, Lachen und guter Laune – So ein Mensch ist ja kein Koyota, dem man einfach ein neues Ersatzteil einbaut, so geht Renate im Anschluss an die Ohpee dahin, wo es wehtut, zu den Bandscheiben und Raucherecken, zu den Kurschatten und höhenverstellbaren Betten: In die Reha!

Die Schauspielerin Angelika Böttiger, bekannt aus dem Fernsehen, (z.Bsp. Mord mit Aussicht) wird die Buchhandlung an diesem Abend in eine Theaterbühne verwandeln und dem Publikum ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

