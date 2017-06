Ersten Spatenstich – Neubau AURISCARE – Seniorendomizil Bernau

Bernau (Barnim): Zum ersten Spatenstich lud am heutigen Vormittag und bei herrlichem Sommerwetter, die AURISCARE GmbH in die Heinersdorfer Straße 47 / An der Tränke in Bernau ein.

Der symbolische Spatenstich war der Auftakt für das etwa 18-monatige Bauvorhaben, welches AURISCARE als Betreiber der Pflegeeinrichtung im Herbst 2018 eröffnen wird.

Das Haus wird mit 151 Einzelzimmern wird eine der modernsten Einrichtungen im Großraum des Landkreises Barnim darstellen. Nach dem typischen AURISCARE-Standard wird die Senioreneinrichtung mit besonders großzügigen Aufenthaltsbereichen gebaut, wobei auf die Wohnlichkeit und das familiäre Ambiente ein besonderes Augenmerk gelegt werden soll.

Der Neubau auf dem annähernd 5.000 qm großen Areal bietet darüber hinaus einen einzigartigen Terrassen- und Gartenbereich für die künftigen Bewohner. Mit direktem Zugang wird der geschützte Sinnes-Garten auch den Anforderungen von Menschen mit Demenz in besonderem Umfang Rechnung tragen. In der Pflegeeinrichtung werden etwa 100 MitarbeiterInnen arbeiten.

Zum heutigen ersten Spatenstich waren anwesend:

AURISCARE Geschäftsführer Dr. Andreas Priefler und Dr. Christoph Hamma

Bürgermeister von Bernau André Stahl

Bauherrin Marianne Gries

Architekt Stefan Becker

Bauunternehmer Mark-André Krüger aus Bernau

Weiter Informationen zum geplanten Neubau findet Ihr auf der Homepage des zukünftigen Betreibers.