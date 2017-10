Endlich Freitag! Guten Morgen und Euch einen stressfreien Tag

Bernau (Barnim): Wir hoffen, Ihr seid gut zur Arbeit gekommen und freut Euch auf ein vielleicht langes Wochenende mit Brückentag am Montag, auch wenn das vorausgesagte Wetter in den kommenden Tagen wohl nicht zur Freude beitragen wird. Es sei denn, Ihr steht auf Wind, Kalt und Regen.

Verkehr: In der Otto-Schmidt-Straße in Ladeburg hat sich die Verkehrsführung geändert. Sie ist nur noch in Richtung Sonnenblumenring/ Erikasteg befahrbar. Ein Auffahren auf die Bernauer Straße ist nicht mehr möglich.

Vom heutigen 27. Oktober 2017, 20 Uhr, bis zum 30. Oktober 2017, 01.30 Uhr besteht durchgängiger Schienenersatzverkehr zwischen den S-Bahnhöfen Buch und Bernau.

Veranstaltungen: Am heutigen Freitag trifft der FSV Bernau auf den MSV 1919 Neuruppin. Anstoß ist um 19.30 Uhr auf Rehberge in Bernau.

SERVUS PETER – Eine Hommage an Peter Alexander der am 30.6.2016, 90 Jahre geworden wäre. Los geht´s mit der großen Jubiläumsshow um 19 Uhr in der Stadthalle am Steintor.

Am 27. Oktober 2017 lädt der Kulturbahnhof Biesenthal zu einem Konzert der Gruppe Tango Transit ein. Start ist um 20 Uhr.

Bis später…