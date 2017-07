EMW- und AWO – Treffen im verregneten Danewitz

Danewitz (Biesenthal): Also Petrus scheint wohl kein AWO- oder EMW Fan zu sein. Nachdem das EMW- und AWO – Treffen in Danewitz bereits im letzten Jahr mit Stürmen zu kämpfen hatte, sollte es an diesem Wochenende leider nicht aufhören zu regnen.

Dies tat zwar der guten Stimmung des beinahe familiären Treffens keinen Abbruch, jedoch hielten sich die gemeinsamen sommerlichen Ausfahrten im Rahmen und man rückte einfach ein bisschen unter den Zelten zusammen. Und so wurde es mit LIVE – Musik, allerhand Grillgut und einem wärmenden Lagerfeuer trotz des Wetters recht gemütlich.

Organisiert wird das (21.) Treffen vom Niederbarnimer AWO Stammtisch. Genau wie die Maschinen selber, hat das Event mittlerweile einen gewissen Kultstatus und zieht sogar Fans aus dem Ausland an.

Info: Die AWO 425 war ein in der DDR gebautes Motorrad mit Viertaktmotor in zwei Modellversionen. Das Motorrad wurde in dem Awtowelo- bzw. späteren IFA-Betrieb Simson im thüringischen Suhl gefertigt.

Im Volksmund wurden die AWO auf Grund des Motorklangs respektvoll „Dampfhammer“ genannt. Die AWO war in der DDR neben der allerdings veralteten EMW R 35 als einzig verfügbares Viertakt-Motorrad sehr beliebt. Wegen fehlender Viertakter-Angebote anderer Hersteller auf dem DDR-Zweiradmarkt wurden die Motorräder später individuell umgerüstet.

So wurde beispielsweise die längere und bessere Gabel aus der MZ verwendet. Große Teile des AWO-Bestandes werden bis heute liebevoll gepflegt. Heute ermöglicht die Vielzahl der noch vorhandenen AWO-Motorräder und -Ersatzteile einen guten Einstieg in die Beschäftigung mit Oldtimer-Motorrädern. (Wikipedia – CC-by-sa-3.0)

Alle Infos findet Ihr auch unter: http://www.awo-stammtisch.de/

Fotos: Bernau LIVE