Elche unterwegs: Ministerium bittet um Sichtungs-Meldungen

Bernau (Barnim): In letzter Zeit wurden hin und wieder Elche in unserer Region gesichtet. Erst am heutigen Morgen verstarb ein Jungtier wieder bei einem Autounfall.

Nun bittet das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg (Link) darum, Elchsichtungen zu melden. Hierfür wurde am heutigen Mittwoch folgende Mitteilung herausgegeben.

Anzeige

“Die Elche scheinen los zu sein. Im laufenden Jahr sind bis jetzt mehrfach Elchbullen in den Landkreisen Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Barnim und Dahme-Spreewald gesichtet und fotografiert worden, letztmals an der A 13 am 2. September. Diese Beobachtungen können jetzt auch online an das Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde (LFE) gemeldet werden. Dort werden alle Beobachtungen für den Elch-Management-Plan des Landes gesammelt.

Immer wieder ziehen Elche aus Polen in Richtung Westen und verbleiben auch in Brandenburg, bevor sie weiterziehen oder auch wieder über die Oder zurückkehren. Elche können, wie bereits geschehen, auch schwerere Unfälle auf Straßen verursachen. Auch aus diesem Grund sind Kenntnisse über die Wege dieser großen Tiere notwendig.

Das Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde (LFE) bittet darum, dass alle Elch-Beobachtungen und weitere Hinweise dorthin gemeldet werden. Das geht jetzt auch im Internet mit einem Formular zum

Herunterladen:

http://forst.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.532413.de

In den vergangenen vier Jahren sind dem LFE rund 20 Beobachtungen von Elchen gemeldet worden. Sie erfolgten ausnahmslos in den östlichen Landkreisen Brandenburgs. Dabei konnten männliche wie weibliche Tiere dokumentiert werden, wobei Mehrfachbeobachtungen nicht auszuschließen sind. Ein Beweis für Reproduktion beziehungsweise die Etablierung eines Brandenburger Elchbestands fehlt weiterhin.”