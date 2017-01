Eine Woche fair parken in der Bahnhofs-Passage Bernau

Parken an der Bahnhofs-Passage Bernau

Heute, vor genau einer Woche, präsentierte die Bahnhofs-Passage Bernau, ihr neues Parkraumbewirtschaftungskonzept. Hierfür übergab die TLG Immobilien AG, als Eigentümer der Passage, die Hoheit an die fair parken GmbH aus Düsseldorf, die sich fortan um die Einhaltung der neuen Parkraumordnung kümmern soll.

Nun ist eine Woche vergangen und fast jeder sollte mitbekommen haben, dass eine Parkscheibe nunmehr zum Besuch der Bahnhofs-Passage dazu gehören sollte. Hierzu wurden Warnhinweise und Parkscheiben verteilt.

Ein Fazit wollen wir nach nur einer Woche noch nicht ziehen. Jedoch, so mein persönlicher Eindruck, hat sich die Parkplatzsituation im Parkhaus sowie auf dem E-Center Parkplatz etwas entspannt und viele „Pendler – Dauerparker“ haben sich ein anderes Plätzchen gesucht. Was meint Ihr und wie sind Eure Erfahrungen in der ersten Woche gewesen?

Hintergrund:

Über Jahre wurde wurde geparkt was das Zeug hält und viele Pendler nutzen die Parkflächen als täglichen Dauerparkplatz ohne dafür zu bezahlen. Dies war schlecht für all jene, die monatlich bezahlt haben und für Kunden der Passage, die oftmals einige Runden drehen mussten, bis sie, gerade vor dem Edeka-Center, einen Parkplatz gefunden haben.

Mit der Übernahme der Bahnhofs-Passage Bernau durch die TLG Immobilien AG im vergangenen Jahr, entscheid man sich nun, die Parkraumbewirtschaftung an die “fair parken GmbH” aus Düsseldorf zu übergeben. Heute Vormittag trafen wir deren Geschäftsführer Thomas Herrmann, der uns noch einmal alle Details zum neuen Parkkonzept erläuterte.

Wie uns Thomas Herrmann versicherte, geht es in erster Linie um die Zufriedenheit der berechtigt parkenden Kunden und den ausgewogenen Umgang mit etwaigen Falschparkern. So versprach er uns, ein faires Parkkonzept, welches in erster Linie Kunden- und nutzerorientiert angewendet werden soll.

Im Prinzip ändere sich kaum etwas zu der bisherigen Parkraumbewirtschaftung. Alle Kunden der Bahnhofs-Passage Bernau, können 3 Stunden im Parkhaus, bzw. 2 Stunden auf dem Parkplatz am Edeka-Center, kostenfrei parken. Hierzu ist nur eine Parkscheibe nötig, die im Übrigen, dieser Wochen von der “fair parken GmbH” kostenlos verteilt werden. Sollte Euch die zuerst eingestellte Parkzeit nicht ausreichen, so kann die Parkuhr einfach und jederzeit kostenfrei weitergestellt werden.

Hat man dies vergessen und eine Verwarnung oder Zahlungsaufforderung am Fahrzeug, so bietet der Betreiber eine eine Hotline an. Unter der Telefonnummer 02119608263-0 kann man die Verwarnung stornieren lassen, wenn man für diese Zeit belegen kann, dass man in der Bahnhofs-Passage einkaufen war. Hier genügt zum Beispiel ein Kassenbon. Wer mag und möchte, der kann sich für 5 Euro ein Tagesticket am Automaten lösen oder einen monatlichen Dauerparkplatz, je nach Verfügbarkeit, anmieten.

Die fair parken GmbH wird die Einhaltung der neuen Parkregeln ab sofort, mit einer kleinen Übergangs-Schonfrist, mit einem ständigen Mitarbeiter vor Ort überwachen und Verstöße entsprechend im Auftrag der TLG Immobilien AG ahnden und Gebühren von bis zu EUR 19,90 (max. 29,90€) für die widrige Parkplatznutzung erheben.

Wie das Centermanagement mitteilt, hoffe man mit diesem Parkraumkonzept ein klein wenig “Ordnung” in das bisherige “wild parken” Chaos zu bringen und allen Kunden der Bahnhofs-Passage Bernau, stets eine große Auswahl an freien Parkplätzen zu fairen Konditionen zu bieten.

Fotos: Bernau LIVE