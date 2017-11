Eine schöne Bescherung: Vorweihnachtsstress und Wahnsinn im TaW

Bernau (Wandlitz): Ab heute Abend hält der Weihnachtsstress im Theater am Wandlitzsee Einzug.

Besinnlich soll es zugehen am Weihnachtstag. So wünscht es sich auch Familie Eislein.

Aber wenn sich eine kleine Katastrophe zur nächsten fügt, wenn Kühlschrank und Heizung den Geist aufgeben, die Gans verdirbt und der Christbaum nicht gekauft ist, dann kommt eher Panik auf als „stille Nacht“.

Doch nicht genug, dass die Welt der Technik sich gegen die Eisleins verschworen hat, die Großmutter betreibt Telefonterror im Zehn-Minuten-Takt, die Tochter sucht nach einem Streit mit ihrem Mann, dem sie vorwirft, ein Muttersöhnchen zu sein, Unterschlupf bei ihrer Mutter und auch die Nachbarin belagert die gestresste Familie mit freundlicher Rücksichtslosigkeit.

Weihnachten müsste ausfallen, wenn da nicht der charmante italienische Klempner Luigi käme… Monika Hirschle zieht in ihrem Lustspiel beherzt alle Register schwankhafter Komik. Ihre Figuren zeichnet sie pointiert und liebevoll, die Situationen sind zum Platzen prall und verraten das ausgezeichnete Beobachtungsvermögen der Autorin.

Am Ende – so muss das zu Weihnachten und in der Komödie nun mal sein – bekommt jeder, was er sich gewünscht hat und aus dem Chaos wird nun doch noch eine schöne Bescherung.

LUSTSPIEL von Monika Hirschle

Mit: Julia Horvath, Sascha Gluth, Elinor Eidt, Mike Maas, Angelika Böttiger

Regie: Thomas Steinke

Kostüm: RUDI

Alle Infos, Spielzeiten und Tickets findet Ihr auf der Seite des Theater am Wandlitzsee.