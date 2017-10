Ein Hauch von Sommer, Wochenende, Veranstaltungen

Bernau (Barnim): Wir wünschen Euch einen wundervollen und ausgeruhten Start ins Wochenende. Auch wenn sich momentan noch einige Wolken breit machen, so freuen wir uns auf die kommenden Tage.

Bereits am morgigen Sonntag erwarten wir bis zu 24 Grad und viel Sonne. Mit etwas Glück, werden es Montag und Dienstag bis zu 25 Grad.

Auch wenn das Wochenende nicht vor Veranstaltungen strotzt, so wollen wir Euch einige Tipps mit auf den Weg geben. Alle Details findet Ihr in unserem Kalender auf der Homepage, bei Facebook oder in unserer App Bernau LIVE to GO!

Obsttag & Obstgehölzverkauf in den Hoffnungstaler Werkstätten Biesenthal

Der gestiefelte Kater kehrt zurück ins Feuerwehrhaustheater Börnicke

Bio & Kultur im Ökodorf Brodowin

9. Grüneberger Trecker Treck & Treff (Infos)

Konzert – Crowdfunding Party – Still in the Woods im Kulturbahnhof Biesenthal

50. bAernau sLam im Klub am Steintor in Bernau

Bernauer Stadtführer laden ein – “Goldener Herbst in Bernau”

Führung durch das UNESCO Weltkulturerbe – Bauhaus Denkmal Bundesschule Bernau

Puppentheater in der Galerie Bernau „Vom Fuchs, der ein Freund sein wollte“

Jazz in den Ministergärten in Berlin

“Festival of Lights” & “Berlin leuchtet” – nur noch bis Sonntag!

Wir wünschen Euch ne schöne Zeit und vielleicht sehen wir uns ja heute auf dem großen Oktoberfest in Biesenthal (Strandbad Wukensee).