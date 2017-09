Ein großartiger Tag zur ersten BERLYMPIADE in Bernau

Bernau (Barnim): Wie bereits in den vergangenen Wochen mehrmals von uns angekündigt und am Samstag LIVE berichtet, fand am Samstag die erste BERLYMPIADE in Bernau statt.

Um Punkt 12 Uhr gab Bernaus Bürgermeister André Stahl den Startschuss für die großen Berlin-Bernau-Spiele an einer ziemlich ungewöhnlichen Spielstätte, umgeben von Baggern, “Ruinen” und Baumaschinen.

30 Teams aus Berlin und Brandenburg kämpften in verschiedenen Spaß-Turnieren um die Siegprämie von 1.000 € für die Vereinskasse. Unter den Sportarten waren z.B. Jump-Rodeo, Torwandschießen, Hindernislauf, Menschenkicker oder Hüpf-Volleyball.

Für alle Gäste gab es den ganzen Tag über ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm und tolle Tanz-Shows auf der 94.3 rs2 Bühne. Highlights waren hier Keith Tynes oder STAMPING FEET. Für den abwechslungsreichen Hunger zwischendurch gab es einen kleinen Street Food Markt mit vielen Leckereien aus Berlin und Bernau.

Wer wollte, der konnte an einen der zahlreichen Führungen durch das zukünftige Vitalquartier teilnehmen und sich kompetent informieren lassen.

Hunderte Besucher folgten dem Aufruf in den Schönfelder Weg und hatten einen tollen Tag. Da wir bereits am Samstag mehrmals via LIVE Stream berichteten, wollen wir es hierbei vorerst belassen und Bilder sprechen lassen.

Wir freuen uns schon jetzt auf die erste Einweihungsparty zur Fertigstellung.

Hintergrund

Die Berlympiade ist eine Veranstaltung des Vitalquartiers Pankebogen und möchte die gesellschaftlich wichtige Arbeit von Vereinen fördern und würdigen.

Mit Urbanität vor und Natur hinter der Tür erwarten auf dem Gelände des Pankebogen 600 neue Wohnungen Ihre zukünftigen Mieter. Gemeinschaft und Vitalität mit vielfältigen Aktivitätsangeboten wie u. a. einem Outdoor-Cross-Fit-Pfad oder einem Beachvolleyballplatz zeichnen das Wohnkonzept des Pankebogen aus und werden durch eine eigene Quartiers-App ergänzt.

Fotos/Video: Bernau LIVE / Luftaufnahmen-Operator Allmie Photographie (Bernau LIVE) LIVE Streams vom Samstag auf Facebook.