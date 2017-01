Ein Gläschen Rotkäppchen zum Neujahrsempfang der LINKEN in Bernau

Bernau: Irgendwie sind die ersten Wochen im neuen Jahr ziemlich stressig und ein Neujahrsempfang reiht sich an den nächsten. Waren wir vorgestern noch zu Gast bei der Bernauer CDU, so folgten wir gestern Nachmittag der Einladung der LINKEN in Bernau.

Man könnte meinen, oh die von Bernau LIVE haben es gut, denn sie können sich durch die zahlreichen Empfänge, mal eben durch den Monat schnorren. So ist es natürlich nicht. So verbleiben wir meist nur ein paar Minuten um für Euch zu berichten und verzichten natürlich auf Sekt und Büfett…

Gewohnt herzlich begrüßte Frau Dr. Dagmar Enkelmann als Vorsitzende der Stadtfraktion, die zahlreichen Gäste im kleinen Bürgerbüro in der Berliner Straße. Unter ihnen waren unter anderem Vertreter der einzelnen Ortsteile, Mitglieder anderer Parteien oder Bürger und Freunde.

Nach ein paar Worten zum Standpunkt der LINKEN zum Rathausneubau sollte es vorerst auch bei der Politik bleiben. Denn beim gestrigen Empfang stand die Bernauer Tafel im Vordergrund, für die zeitgleich gesammelt wurde und ein großer Gabentisch wartete.

Der Vorsitzende der Bernauer Tafel, Nobert Weich, sprach noch einmal vom Einbruch am Wochenende (wir berichteten) und betonte die Wichtigkeit der Bernauer Tafel, deren ehrenamtliche Mitglieder und vor allem auch der Politik, die es nicht versäumen darf sich sozial zu arrangieren.

Nach einem netten Beisammensein, lies man den Nachmittag bei Sekt, Kaffee und Imbiss gegen 19 Uhr ausklingen.